¡Última hora! FEF devuelve los puntos a Emelec y así quedó la tabla de posiciones

Se sacude la tabla de la LigaPro y es que horas previas a enfrentar a Guayaquil City, Emelec recibió la respuesta de su apelación a la sanción impuesta por FEF antes del inicio del torneo. El club tiene un cambio en los puntos ganados y respira con algo de tranquilidad.

La FEF decidió devolver los tres puntos restados por deudas impagas en plazos correspondientes, la misma que hizo que Emelec arranque el año con -3 puntos, ya en desventaja.

La información no ha sido confirmada de manera oficial sin embargo Studio Fútbol informó que es cuestión de horas para que lo anuncien desde FEF y LigaPro.

Con esto Emelec salta a la casilla 14ta, pero si logra ganar en esta jornada su partido contra Guayaquil City, los azules saltarán hasta la 8va casilla, lejos de la liguilla de descenso.

Por ahora ha sido un viernes movido para los azules, en la mañana se conoció que el volante Miller Bolaños dejó el club abruptamente, en medio de rumores de indisciplinas.

Tabla posiciones LigaPro antes de la fecha y la devolución de puntos.

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En resumen