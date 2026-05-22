Los dos ‘finalistas’ para ser el nuevo entrenador de Emelec

Emelec está contra el tiempo para definir a su nuevo entrenador y revelan que hay dos nombres finales para el cargo de DT.

Vicente Sánchez dejó Emelec hace unas semanas y la búsqueda del nuevo entrenador continúa, según reportes de prensa quedan dos nombres como ‘finalistas’ para ser nuevo técnico de los azules.

Javier Rabanal y Flavio Robatto serían los dos nombres que maneja la directiva y que espera cerrar esta semana. La idea del club es tener a su nuevo DT trabajando el 1 de junio.

Luego de eso, la LigaPro entrará en una para por el Mundial 2026 por lo que el club tendrá semanas para alistar la plantilla con los nuevos fichajes, así como hacer una pretemporada.

Emelec busca fichajes pero también habrá salidas, además de los elementos de bajo rendimiento, pueden haber salidas por ofertas como el caso de Estalin Segura, Luis Fragozo y Luis Fernando León.

Nombres como Michael Estrada, Jhegson Méndez, Jordan Sierra entre otros suenan como rumores del equipo guayaquileño. Emelec sigue en la liguilla de descenso.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Javier Rabanal – Independiente del Valle.

En resumen