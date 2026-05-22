Y no es Barcelona: Guillermo Almada podría regresar al fútbol ecuatoriano

Guillermo Almada podría ser una de las sorpresas del segundo semestre de LigaPro, aunque no de la mano de Barcelona SC.

El segundo semestre de la LigaPro podría tener de regreso al uruguayo Guillermo Almada, pero con una sorpresa. Pese a su identificación en Barcelona SC, sería otro grande de Ecuador el interesado.

Según el periodista Pierre Quevedo, Emelec está analizando el nombre de Guillermo Almada para recuperar al equipo. El DT uruguayo acaba de quedar libre.

El entrenador no renovó con el Real Oviedo de España y quedó como agente libre, sin embargo ya se encuentra escuchando ofertas. En Barcelona fue campeón ecuatoriano 2016 y semifinalista de Copa Liibertadores 2017.

Con esto se suma a los cuatro nombres que la prensa ha reportado como opciones para reemplazar a Vicente Sánchez. Los otros elegidos serían Gustavo Quinteros, Javier Rabanal y Flavio Robatto según información reciente

Guillermo Almada dejó Ecuador en el 2017 y ha tenido largas experiencias en México y España, dónde seguramente cobraba cerca de 50 mil dólares mensuales como mínimo.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Publicidad

Guillermo Almada – Barcelona.

En resumen