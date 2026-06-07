No todo fue alegría para la Selección de Ecuador y su goleada ante Guatemala y es que uno de los jugadores salió con molestias.

No todo fue alegría en la goleada 3-0 de la Selección de Ecuador ante Guatemala, y es que uno de sus jugadores importantes salió con molestias. La Tri enciende alarmas por el volante creativo Kendry Páez.

Kendry Páez no fue reemplazado como parte del plan de Sebastián Beccacece si no que salió con molestias. Para calma de algunos, el futbolista pudo salir de la cancha con sus propios medios.

Kendry Páez fue atendido por el cuerpo médico de la ‘Tri’ mostrando visibles gestos de dolor. El volante dejó el terreno de juego e ingresó Pedro Vite, su reemplazo natural.

🚨🇪🇨 ¡ATENCIÓN ECUADOR! 🇪🇨🚨



📌 Kendry Páez salió con molestias del partido ante #Guatemala, Pedro Vite entró en su lugar para el segundo tiempo



🤔 ¿Es buena idea jugar partidos amistosos a poco días del Mundial? pic.twitter.com/SY6jgHEiS8 — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) June 7, 2026

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).