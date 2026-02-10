Leonardo Campana sonó para ser nuevo jugador de Emelec en una noticia que nadie esperaba en el mercado de fichajes. Sin embargo, en medio de todas las especulaciones desde el entorno del jugador desmintieron rápidamente esta posibilidad.

Campana en la MLS gana un salario superior al millón de dólares, algo que ni cobra el mejor pagado de la LigaPro. Por lo cual, ya desde ahí era imposible. Además, el jugador también está centrado en seguir su carrera en el extranjero para ser convocado con Ecuador.

Por lo cual, el representante de Leonardo Campana, Gonzalo Vargas, reaccionó a este rumor con una contundente respuesta de emojis que evidenciaba que no podía creer lo que estaba leyendo. Las chances de este fichaje son menores a un 0%.

Desde Emelec tampoco han respondido a este rumor, y el club sigue centrado en contratar a otros jugadores. El ‘Bombillo’ sigue muy activo en el mercado de fichajes cerrando a nuevos jugadores, ahora que ya tiene un nuevo DT en Vicente Sánchez.

La reacción del representante de Campana a una posible llegada a Emelec. (Foto: Captura de pantalla)

Leonardo Campana también es un jugador con contrato en New England Revolution que pagó una importante cantidad de dinero por él. Ahora mismo, el delantero se prepara para llegar a tono desde lo físico al Mundial de 2026 con la Selección de Ecuador.

El sueldo de Leonardo Campana

En la MLS, Leonardo Campana gana un salario de 1.3 millones de dólares, siendo el ecuatoriano mejor pagado en esta Liga. Por lo cual, su transferencia a Ecuador, no solo para Emelec sino para cualquier equipo de la LigaPro, es prácticamente imposible.

El contrato de Campana en la MLS

Leonardo Campana tiene contrato en la MLS hasta finales de la temporada 2027. El ex jugador de Barcelona SC apunta a dar un paso gigante en su carrera tras terminar este acuerdo y mudarse a jugar en Europa, donde no pudo tener grandes oportunidades.

