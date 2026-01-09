Urgente: Confirman los equipos que ascienden y descienden a la LigaPro 2026

El descenso de El Nacional abrió la pregunta de quiénes serán los equipos que asciendan y desciendan para el 2026. La FEF no ha hecho oficial su respuesta pero ya se conoce quiénes se quedan en la primera división y quiénes bajan a la LigaPro Serie B.

Según el periodista Carlos Andrés Muñoz, Técnico Universitario salvó la categoría ya que por reglamento El Nacional pasó a ser último en la tabla, lo que movió a Vinotinto penúltimo y al ‘Rodillo Rojo’ como el 14to, salvandóse del descenso.

El reglamento sostiene que en cada temporada tiene que haber dos descendidos de la LigaPro Serie A y dos ascendidos desde la Serie B. Por lo que se descartó que se aumente una plaza más en cada escenario.

9 de Octubre había enviado a FEF un documento exhortando a que confirmen su ascenso junto a Leones del Norte y Guayaquil City, sin embargo el cuadro octubrino se quedará en Serie B.

El Nacional descendió por tres sanciones por incumplimiento de pagos, ahondando la crisis institucional que atraviesa. FEF haría oficial la información este viernes.

¿Cuándo comenzará la LigaPro 2026?

El comienzo de la LigaPro para la temporada 2026 ya tiene fecha y finalmente el torneo se realizará el próximo viernes 20 de febrero del siguiente año. Se espera que el calendario se revele en breve, pero se sabe que el primer partido sería entre IDV y Guayaquil City, vigentes monarcas de sus respectivas categorías.

El Nacioal jugará en Serie B 2026.

Datos clave