Urgente: Emelec podría recibir una segunda sanción de puntos

Emelec no tiene descanso en este arranque de temporada y mientras intenta apelar para no recibir una sanción de 3 puntos y poder armar un plantel competitivo, las malas noticias siguen llegando.

Según el periodista Eduardo Erazo, este viernes se le podría venir otra sanción al club. Si Emelec no cancela 60 mil dólares, recibirá una segunda sanción traducida en resta de puntos.

Esta vez será un -6 con el que arrancará el torneo, es decir serán -9 puntos con los que Emelec empiece la LigaPro 2026. Según comunicado oficial, Emelec si canceló los valores y apelará el castigo.

Los motivos de esta segunda sanción serían los mismos, valores impagos a varios acreedores. Emelec deberá cancelar o demostrar que canceló para no sufrir resta de puntos.

Lo alarmante es que el torneo ni arranca y Emelec ya tiene dos sanciones por deudas, la siguiente podría terminar con el descenso tal como le pasó a El Nacional.

Los valores pendientes de Emelec

Los 50 mil dólares corresponden a compromisos pendientes con Elkin Muñoz, John Jairo y Aníbal Leguizamón, además del preparador físico Agustín, quien formó parte del cuerpo técnico de Jorge Célico, así como también a los futbolistas Tommy Chamba y Gilmar Napa.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan los ¡cinco! refuerzos extranjeros que tendrá Barcelona para el 2026

Emelec comunicado oficial.