Parecía que Barcelona SC estaba inactivo en este mercado de transferencias, sin embargo los ‘toreros’ tendrían ya una ola de refuerzos listos para ser presentados. Son cinco extranjeros los jugadores que se sumarían al plantel de César Farías.

Según el periodista Arturo Magallanes, los cinco nuevos jugadores de Barcelona serían: Matías Lugo, Nicolás Johansen, Milton Celiz, Tomas Martínez, Javier Báez. Los cinco extranjeros tienen negociaciones avanzadas con los toreros para llegar al club pero ¿quiénes son?

Matías Lugo es un volante central que hoy se encuentra en O’ Higgins de Chile, Nicolás Johansen es el delantero del Coquimbo Unido, último campeón del fútbol chileno.

Tomás Martínez es un enganche argentino con paso por River Plate hace algunas temporadas, mientras que Javier Báez es el defensor de Junior de Barranquilla de Colombia; finalmente Milton Celiz es delantero en Deportivo Riestra.

Se hablan de otros jugadores nacionales que también tendrían encaminada su llegada a Barcelona como Jonathan Mina de SD Aucas. Por ahora José Gabriel Cevallos fue confirmado.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

