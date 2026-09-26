¡OFICIAL! La Selección de Ecuador pierde puestos en el ranking FIFA

La Selección de Ecuador perdió un lugar más en el ranking FIFA, tras ser goleado ante Corea del Sur.

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se reveló que la Selección de Ecuador perdió un lugar en el ranking FIFA, después de ser goleado ante Corea del Sur. El equipo de Marcelo Gallardo llegó a esta fecha FIFA en el puesto 25 de la clasificación.

El nuevo puesto de Ecuador en el ranking FIFA

Tras perder contra Corea del Sur, y después de que Nigeria venciera a Madagascar, la Selección de Ecuador perdió lugares en el ranking FIFA. El equipo nacional ahora es la selección número 26 del mundo, mientras que Nigeria lo desplazó del puesto 25.

Ecuador perdió varios lugares tras el Mundial 2026, pero quedó en el puesto 25, no obstante, ahora la derrota contra Corea del Sur hizo que el equipo nacional pierda su lugar. En los próximos dos partidos necesita victorias para regresar a esta posición.

El puesto de Ecuador en el ranking FIFA. (Foto: Captura de pantalla)

La primera presentación de Marcelo Gallardo y de la Selección de Ecuador no dejó los mejores resultados. La goleada ante Corea del Sur, hizo que las dudas ya lleguen para un proceso que apenas comienza. Se espera grandes cambios en los próximos dos partidos.

¿Qué partidos le quedan a la Selección de Ecuador?

A Ecuador le quedan los siguientes dos amistosos:

Ecuador vs Japón (1/10)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá (5/10)

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En síntesis: