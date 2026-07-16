Un nuevo DT, ahora uno europeo, aparece en el camino de la Selección de Ecuador.

Este jueves 16 de julio de 2026 apareció un nuevo nombre como opción para llegar a la Selección de Ecuador. En esta ocasión se trata de un DT europeo, que estuvo dirigiendo a una potencia como la Selección Portugal y a Cristiano Ronaldo.

De acuerdo a la información de SporTV, la Selección de Ecuador estaría muy interesada en el fichaje de Paulo Bento como su nuevo entrenador. El estratega portugués está libre en el mercado y empieza a ser un fuerte candidato para llegar a ‘La Tri’.

Paulo Bento tiene un importante recorrido a nivel de Selecciones y también de clubes. En equipos nacionales, el entrenador estuvo al frente de equipos como Portugal y Corea del Sur. El entrenador estuvo muy cerca de darle su primera Euro a Cristiano Ronaldo.

Con el astro portugués, Bento estuvo trabajando en la Selección de Portugal entre 2010 y 2014. Fue en la Euro de 2012 que llevó a su equipos hasta las semifinales contra España, donde terminó siendo eliminado en aquella mítica tanda de penales.

Paulo Bento suena para llegar a Ecuador. (GettyImages)

Bento se marchó de la Selección de Portugal en el 2014, tras ser eliminados en grupos en el Mundial. Por otro lado, el portugués hace poco estuvo en la Selección de Corea del Sur en el Mundial 2022 donde tampoco pudo encontrar el resultados esperado.

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La carrera de Paulo Bento

Está lejos de ser una carrera brillante como DT, pero Bento se ha movido la mayoría del tiempo en selecciones y equipos europeos de mediano nombre para bajo. Los equipos que dirigió en toda su carrera son: Sporting, Portugal, Cruzeiro, Olympiacos, Dangdai, Corea del Sur, Emiratos Árabes

Los entrenadores que busca la Selección de Ecuador

De momento, los entrenadores no dejan de sonar para la Selección de Ecuador, son varios los perfiles que viene buscando ‘La Tri’. Estrategas como: Marcelo Gallardo, Diego Cocca, Robert Moreno, Miguel Ángel Ramírez y otros suenan muy fuerte para ‘La Tri’.

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En síntesis:

El entrenador portugués Paulo Bento es candidato para dirigir a la Selección de Ecuador.

es candidato para dirigir a la Selección de Ecuador. El técnico Paulo Bento dirigió a la Selección de Portugal entre 2010 y 2014.

dirigió a la Selección de Portugal entre 2010 y 2014. Los técnicos Marcelo Gallardo y Diego Cocca también son opciones para dirigir a Ecuador.