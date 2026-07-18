El jugador ecuatoriano que es considerado como una las “grandes decepciones” del Mundial 2026

Este titular de la Selección de Ecuador es elegido como una de las grandes decepciones del Mundial 2026.

La Selección de Ecuador no estuvo en el mejor Mundial 2026 y fue de los equipos que más acabó decepcionando. El equipo de Beccacece quedó eliminado en los 16avos, pero llegaba con grandes jugadores como William Pacho, Piero Hincapié y Moisés Caicedo, hoy uno de ellos es considerado una de las grandes decepciones del torneo.

El Diario A Bola de Portugal armó un top 23 de los jugadores que más decepcionaron en la Copa del Mundo. En este top, no tan prestigioso, aparece el nombre de un jugador ecuatoriano, Piero Hincapié. El central ‘Gunner’ estuvo lejos de mostrar el nivel esperado.

Hincapié tuvo una muy mala Copa del Mundo, el equipo central/lateral fue superado en la mayoría de los partidos, y para colmo en los 16avos contra la Selección de México se fue expulsado por taparse la boca. Cerró un torneo para el olvido.

No obstante, con excepciones puntuales como Declan Rice o William Saliba, la mayoría de jugadores del Arsenal tuvieron un mal Mundial. A muchos se los notó cansados y no estuvieron a la altura del reto, también por lo exigente que fue su curso con los ‘Cañoneros’.

Piero Hincapié fue de las decepciones del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Otros jugadores ecuatorianos como William Pacho o Moisés Caicedo tampoco rindieron al nivel que se esperaba, no obstante, los dos jugadores sí acabaron teniendo un nivel muy superior al del central del Arsenal. En Ecuador se esperaba más de los 3 jugadores.

Publicidad

Las estadísticas de Piero Hincapié en esta temporada

Piero Hincapié jugó 4 partidos en el Mundial 2026, y sumó en cancha un total de 341′ minutos. No pudo marcar goles ni dar asistencias. Además con la tarjeta roja sobre el final ante México, se perdería el siguiente partido, que podría ser en el inicio de las Eliminatorias.

Los otros jugadores que decepcionaron en el Mundial 2026

Según la información de A Bola, otros jugadores que fueron una gran decepción en el Mundial 2026 son Cristiano Ronaldo, Federico Valverde, Jamal Musiala, Fernando Muslera, Neymar, Arda Güler, entre otros.

Encuesta¿Piero Hincapié es una decepción del Mundial 2026? ¿Piero Hincapié es una decepción del Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

El diario A Bola incluyó a Piero Hincapié entre las grandes decepciones del Mundial.

entre las grandes decepciones del Mundial. El defensor Piero Hincapié disputó cuatro partidos y recibió una expulsión ante México.

disputó cuatro partidos y recibió una expulsión ante México. La Selección de Ecuador quedó eliminada del torneo en la fase de dieciseisavos.