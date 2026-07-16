Villarreal quiere fichar a este jugador ecuatoriano que estuvo en el Mundial 2026

No sumó minutos en el Mundial 2026, pero este jugador ecuatoriano se metió en planes del Villarreal.

La Selección de Ecuador no tuvo el Mundial esperado, sin embargo, varios jugadores ecuatorianos han encontrado opciones para cambiar de club en Europa. Entre uno de los jugadores que cambiaría de equipo está Anthony Valencia.

Valencia fue una de las grandes sorpresas de Beccacece en la lista de convocados, pero no sumó minutos, aunque llegaba como un importante revulsivo. El delantero ecuatoriano ahora se metió en planes del ‘Submarino amarillo’ para este nuevo ciclo.

No sería el primer ecuatoriano que viste los colores del Villarreal, puesto que, previamente otros dos jugadores como Antonio Valencia y Pervis Estupiñán pasaron por este equipo dejando muy buenas sensaciones. El último incluso salió campeón.

Valencia actualmente está jugando en Bélgica en el Royal Amberes. El extremo derecho viene de una temporada regular que hizo que varios equipos pongan el ojo en un posible fichaje del ecuatoriano. Las siguientes semanas son claves para el fichaje.

Anthony Valencia puede cambiar de equipo. (Foto: GettyImages)

Son varios los jugadores de Ecuador que pueden cambiar de equipo en este mercado de fichajes. Futbolistas como Anthony Valencia, Joel Ordóñez, Denil Castillo, Pervis Estupiñán y otros jugadores están negociando con otros equipos para ser vendidos.

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El valor de mercado Anthony Valencia

Ahora mismo Anthony Valencia tiene un valor de mercado de 1.8 millones. El jugador ecuatoriano también es una opción “barata” en el mercado de fichajes y eso lo vuelve muy atractivo para los diferentes clubes.

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