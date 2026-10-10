¡Urgente! Piero Hincapié enciende las alarmas y tiene que ser retirado en camilla del partido de Arsenal

No está siendo la mejor temporada para Piero Hincapié y esto se complica aún más con el jugador ecuatoriano, después de que aparentemente haya sufrido una nueva lesión. Las alertas llegan desde Inglaterra, donde avisan que el tricolor salió retirado en camilla.

De acuerdo a la revelación de BBC y The Telegraph, el ecuatoriano fue retirado en camilla tras el partido entre Arsenal y Leeds. El tricolor entró como alternante a jugar el partido, sobre los minutos finales. Tuvo que reemplazar a Calafiori y ahora se vuelven a preocupar todos.

Las alarmas se encienden con un Piero Hincapié que ya comenzó la temporada mal y lesionado. El tricolor perdió el puesto como titular y todavía no puede ser una variante en defensa, tras varias lesiones musculares que lo vienen golpeando desde el Mundial.

Según la BBC se vio a Piero Hincapié tomarse el tobillo derecho. “Se desconoce la gravedad de la lesión de Hincapié, aunque se le vio agarrándose el tobillo derecho mientras el portero Illan Meslier lo sacaba del campo“, revelan desde la BBC.

Hincapié se lesionó en el partido de Arsenal. (Foto: GettyImages)

En la temporada anterior, Hincapié fue exigido al máximo vistiendo los colores de la camiseta de Arsenal y también jugando el Mundial 2026. Parece que todo ese trajín le ha generado problemas al jugador ecuatoriano y las lesiones no lo sueltan.

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¿Cuándo volverá a jugar Arsenal?

El Arsenal volverá a jugar el próximo martes, 13 de octubre de 2026, cuando se enfrente a Lille por la Champions League. Lo más probable es que Hincapié no juegue este partido. El encuentro se podrá ver por Disney+.

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