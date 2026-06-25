Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo con Alemania, critica la derrota de su país ante Ecuador: “falta de coraje…”

El mítico capitán de Alemania cuestionó a su selección después de que perdiera contra Alemania.

Bastian Schweinsteiger se hizo eco en redes sociales de la histórica derrota de Alemania contra la Selección de Ecuador y lanzó un cuestionamiento a su equipo. Los de Nagelsmannn quedaron lejos del rendimiento esperado y perdieron contra ‘La Tri’ 2 a 1 en el Mundial.

En sus cuentas oficiales, Bastian Schweinsteiger felicitó a Ecuador, pero cuestionó la falta de claridad que tuvo su equipo. El campeón del mundo en 2014 arremetió contra el juego de su selección y con el poco coraje que le tuvieron a Ecuador en el partido.

“Felicitaciones a Ecuador. Han llevado su partido de manera consistente hasta el final. En la DFB hoy me ha faltado claridad y dominio con el balón. Contra un rival tan compacto se necesita más profundidad, mejores líneas de pase y con tales condiciones de campo también el coraje para el balón largo“, escribió Schweinsteiger.

Alemania se mostró dominado por Ecuador, y aunque consiguió un gol rápido en el partido, la verdad es que estaba muy lejos de incomodar a ‘La Tri’ después de conseguir ese tanto. En todo momento, más peligroso era Ecuador que quería ganar el encuentro.

Ecuador ha causado un impacto global tras esta victoria contra Alemania. El equipo de Beccacece está en 16avos del Mundial y ahora mismo con el ánimo a tope para cualquier rival que le pueda tocar en esta siguiente etapa del torneo.

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Los posibles rivales de Ecuador en los 16avos del Mundial 2026

Tras ser uno de los mejores terceros, así están los cálculos para definir los rivales de Ecuador en los 16avos de la Copa del Mundo:

76% México

13% 1º L (Inglaterra, Croacia o Ghana)

8% Suiza

3% 1º K (Portugal o Colombia)

Datos clave:

El campeón del mundo Bastian Schweinsteiger criticó la falta de claridad, dominio y coraje de la selección alemana tras la derrota 2-1 ante Ecuador.

criticó la falta de claridad, dominio y coraje de la selección alemana tras la derrota 2-1 ante Ecuador. El histórico exvolante elogió la consistencia de ‘La Tri’ , que supo contrarrestar el gol tempranero de Alemania y lucir más peligrosa durante el encuentro.

, que supo contrarrestar el gol tempranero de Alemania y lucir más peligrosa durante el encuentro. Con la clasificación asegurada, los cálculos estadísticos mantienen a México como el rival más probable (76%) para Ecuador en los 16avos de final.