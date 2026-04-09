Junior Sornoza se acaba de llevar la expulsión más insólita en esta jornada de la Copa Libertadores, tras una grave agresión a Ignacio Ovando de Rosario Central. El ‘Zorro’ estaba en medio de una discusión y quiso bajarle la mano a su rival y lo terminó agrediendo en la cara.

Wilmar Roldán no dudó y terminó expulsando a Sornoza con roja directa. El capitán de IDV pedía que revisen la jugada en el VAR, pero era muy clara la expulsión. El futbolista perdió totalmente la cabeza en una jugada donde ni siquiera estaba peleando él.

Por más que Sornoza le explicó a Roldán cómo fue el golpe y su nula intención en querer dañar a Ovando, el central ni se inmutó y lo mandó a las duchas. El ecuatoriano se fue al vestuario haciendo varias indicaciones de VAR y pidiendo que lo revisen.

La baja de Sornoza podría ser por más partidos de los esperados, por la roja directa y por el comportamiento del jugador a la hora de salir de la cancha. Además, dejó a IDV con 1 menos, cuando mejor estaba jugando y atacando el equipo ecuatoriano de visita ante Rosario Central.

AFUERA JUNIOR: Sornoza fue EXPULSADO por este manotazo sobre Ovando en Rosario Central-Independiente del Valle.



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Sornoza no suele ser un jugador violento, de ahí que, a todos los aficionados sorprendiera que el ecuatoriano no calculara donde iba a llegar su mano en el cruce con el defensor argentino. Lo terminó impactando de lleno, que incluso se especuló con un corte en el rostro del jugador.

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Los partidos que Sornoza se podría perder con Independiente del Valle

Tras esta tarjeta roja en la Copa Libertadores, Junior Sornoza se perdería el partido ante Universidad Central de Venezuela y ante Libertad por roja directa. Ahora la duda en los siguientes días estará en si el ‘Zorro’ es baja por dos partidos o un tercero ante Universidad Central de Venezuela.