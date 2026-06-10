Antonio Valencia no dudó y aprovechó para aconsejar a Beccacece de cara a los partidos del Mundial 2026.

Antonio Valencia sabe lo que es jugar mundiales con la Selección de Ecuador, probó la gloria clasificando a octavos de final en 2006 y el fracaso y dolor quedando fuera en grupos en 2014. Ahora el ‘Toño’ le mandó un consejo a Beccacece.

El que es considero el mejor jugador de la historia del país avisó que Ecuador debe llegar al partido contra Alemania ya clasificado. Por lo cual, Beccacece y los jugadores de ‘La Tri’ deben poner mucha atención en los partidos contra Costa de Marfil y Curazao.

“Para mí es un grupo difícil, no es un grupo fácil. Costa de Marfil hace poco quedó campeón de África, y Curazao tiene a la mayoría de jugadores en Europa. Alemania es Alemania. Tenemos que comenzar con pie derecho el primer partido, y cuando ya lleguemos contra Alemania tenemos que estar clasificados“, comentó el ‘Toño’.

La misión de esta Selección de Ecuador es llegar a los cuartos de final para superar aquella participación de 2006 y tiene con qué poder hacerlo. De ahí que, Beccacece esté obligado para este Mundial a hacer una buena participación con ‘La Tri’.

🎙️🇪🇨 Antonio Valencia conversó con Telemundo Deportes sobre el debut de Ecuador en el Mundial 2026. 🌎



El histórico exseleccionado tricolor analizó el presente de La Tri y también reveló cuáles son sus favoritos para quedarse con la Copa del Mundo. 🏆



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Antonio Valencia en este Mundial también estará trabajando en el rol de comunicador para Telemundo. Por lo cual, el ‘Toño’ dejará varios comentarios sobre la participación de Ecuador en la Copa del Mundo.

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¿Cuándo jugará Ecuador en el Mundial 2026?

El primer partido de Ecuador será el siguiente 14 de junio de 2026 contra Costa de Marfil. Este partido marca el debut para ‘La Tri’ y desde entonces se sabrá para qué está Ecuador en esta Copa del Mundo.

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