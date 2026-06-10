¿Hay espías en el Mundial 2026? La medida de la Selección de Ecuador para evitarlos

La Selección de Ecuador toma esta medida ante las denuncias de "espías" en el Mundial 2026.

En las últimas semanas se ha rumoreado con la presencia de espías en el Mundial 2026. Hay rumores de drones y de trabajadores “falsos” que entran a concentraciones para ver las prácticas de los diferentes equipos, pero en Ecuador han tomado una nueva decisión.

Ahora de acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, la Selección de Ecuador ha redoblado esfuerzos de seguridad para evitar justamente el ingreso de estos espías, que traten de filtrar información a los rivales. ‘La Tri’ debutará el siguiente domingo ante Costa de Marfil.

Hace poco también el mundo se vio sorprendido por un caso de espionaje en el Championship en Inglaterra. Por lo cual, en el Mundial las selecciones quieren evitar este tipo de “sorpresas” y todos están tomando medidas para evitar que se filtren sus tácticas.

La Selección de Ecuador actualmente concentra en Columbus en Estados Unidos y solo tienen entrenamientos abiertos de pocos minutos a la prensa. Además, los jugadores tuvieron un día libre al comienzo de esta semana, después ya no se esperan más días así.

Ecuador viene de vencer a Guatemala en un amistoso. (Foto: @LaTri)

La Selección de Ecuador apuesta en este Mundial por hacer la mejor participación de su historia y es por eso que ‘La Tri’ está cuidando todos los detalles. Varias figuras de Europa avisan de su nivel y hasta una leyenda como Rooney los puso como “revelación”.

Publicidad

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario oficial de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

Encuesta¿Cuál es el mejor resultado de Ecuador en los mundiales? ¿Cuál es el mejor resultado de Ecuador en los mundiales? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: