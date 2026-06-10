La Selección de Ecuador tiene un importante “problema” para el Mundial 2026. El equipo de todos eligió como sede Columbus en la ciudad de Ohio, pero esta no es mundialista y con sus partidos en otras ciudades solo en la fase de grupos tendrá que ser una de las que más viaje.
De acuerdo a la información de Diario Olé, la Selección de Ecuador es la 8va selección que más viajará en el Mundial 2026. El equipo nacional se debe mover a sedes como Filadelfia, Kansas y Nueva Jersey. En total, solo en la fase de grupos, ‘La Tri’ hará 3.236 kilómetros.
Las 10 selecciones que más viajarán en el Mundial 2026
Estas son las selecciones que más kilómetros deberán recorrer en el Mundial 2026:
- Bosnia y Herzegovina – 5059 kilómetros
- Argelia – 4782 kilómetros
- República Checa – 4523 kilómetros
- Sudáfrica – 3926 kilómetros
- República Democrática del Congo – 3653 kilómetros
- Canadá – 3353 kilómetros
- Bélgica – 3297 kilómetros
- Ecuador – 3236 kilómetros
- Estados Unidos – 3106 kilómetros
- Austria – 3054 kilómetros
Ecuador viajará más de 3.000 kilómetros en el Mundial. (Foto: GettyImages)
Estos kilómetros podrían aumentar si Ecuador avanza a los 16avos del Mundial y el lugar en el que termina en el grupo. Puesto que, se podría mover a jugar a Canadá o seguir jugando en los Estados Unidos si termina en los primeros dos lugares de su zona.
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El calendario de Ecuador para el Mundial 2026
Estos son los partidos y horarios que tendrá Ecuador en el Mundial 2026:
- Costa de Marfil vs Ecuador (14/6) a las 18H00
- Ecuador vs Curazao (20/6) a las 19H00
- Ecuador vs Alemania (25/6) a las 15H00
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En síntesis:
- La Selección de Ecuador se ubica como el octavo equipo que más distancia recorrerá durante la fase de grupos del Mundial 2026, con un total de 3.236 kilómetros.
- Debido a que eligió como búnker la ciudad de Columbus, el combinado nacional deberá trasladarse hacia Filadelfia, Kansas y Nueva Jersey para disputar sus encuentros.
- El listado de las selecciones con más kilómetros de viaje lo lideran Bosnia y Herzegovina (5.059 km), Argelia (4.782 km) y la República Checa (4.523 km).