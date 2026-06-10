El problema extra que tendrá la Selección de Ecuador para el Mundial 2026 y es una de las que más viaja en esta Copa del Mundo.

La Selección de Ecuador tiene un importante “problema” para el Mundial 2026. El equipo de todos eligió como sede Columbus en la ciudad de Ohio, pero esta no es mundialista y con sus partidos en otras ciudades solo en la fase de grupos tendrá que ser una de las que más viaje.

De acuerdo a la información de Diario Olé, la Selección de Ecuador es la 8va selección que más viajará en el Mundial 2026. El equipo nacional se debe mover a sedes como Filadelfia, Kansas y Nueva Jersey. En total, solo en la fase de grupos, ‘La Tri’ hará 3.236 kilómetros.

Las 10 selecciones que más viajarán en el Mundial 2026

Estas son las selecciones que más kilómetros deberán recorrer en el Mundial 2026:

Bosnia y Herzegovina – 5059 kilómetros Argelia – 4782 kilómetros República Checa – 4523 kilómetros Sudáfrica – 3926 kilómetros República Democrática del Congo – 3653 kilómetros Canadá – 3353 kilómetros Bélgica – 3297 kilómetros Ecuador – 3236 kilómetros Estados Unidos – 3106 kilómetros Austria – 3054 kilómetros

Ecuador viajará más de 3.000 kilómetros en el Mundial. (Foto: GettyImages)

Estos kilómetros podrían aumentar si Ecuador avanza a los 16avos del Mundial y el lugar en el que termina en el grupo. Puesto que, se podría mover a jugar a Canadá o seguir jugando en los Estados Unidos si termina en los primeros dos lugares de su zona.

El calendario de Ecuador para el Mundial 2026

Estos son los partidos y horarios que tendrá Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6) a las 18H00

Ecuador vs Curazao (20/6) a las 19H00

Ecuador vs Alemania (25/6) a las 15H00

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