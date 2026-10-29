¿Vuelve El Canal del Fútbol? Los canales que pasarían los amistosos de la Selección de Ecuador en noviembre

Se vienen dos nuevos amistosos para la Selección de Ecuador y estos serían los canales para ver los partidos.

La Selección de Ecuador volverá a jugar dos amistosos en el mes de noviembre y será contra Costa Rica en Quito y Bolivia en Guayaquil. No obstante, la gran duda sigue siendo el canal que pasará los partidos. A menos de 3 semanas para el primer encuentro todavía no se anuncia nada.

¿Qué canal pasaría los partidos amistosos de Ecuador?

Los partidos amistosos de la Selección de Ecuador tienen grandes chances de nuevamente verse por televisión abierta, de acuerdo a Mr.OFF. Dos señales de televisión abierta como Teleamazonas y TC pasaron los encuentros de la gira por Asia.

Por lo cual, para estos últimos amistosos nuevamente hay grandes chances de volver a ver a la Selección de Ecuador “gratis”. Se espera que en un nuevo acuerdo para ver los partidos de Eliminatorias sea anunciado en breve y ya sería para 2027.

🇪🇨 Hay millones de razones para elegir Ecuador.



Nosotros tenemos 18 millones para jugar aquí, nos vemos en noviembre.



🏟️Estadio Olímpico Atahualpa, Quito

🏟️Estadio Banco Pichincha, Guayaquil pic.twitter.com/LwtEMPhOaQ — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) October 28, 2026

Esta fecha FIFA también tiene la gran novedad de que la Selección de Ecuador la disputará en el país, pero también volverá a jugar en la que fue su histórica casa, el Olímpico Atahualpa. Ese estadio fue la casa del equipo nacional por más de 2 décadas y ahí se logró históricas clasificaciones al Mundial.

¿El Canal del Fútbol puede volver a transmitir a la Selección de Ecuador?

De momento, no se ha revelado qué señal puede transmitir los partidos de Eliminatorias, se habló de empresas extranjeras como interesadas. El Canal Del Fútbol (que pasó las anteriores 2 eliminatorias) ya no entraría en negociaciones y no volvería a pasar los partidos de ‘La Tri’.

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En síntesis: