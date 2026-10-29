Emelec ya se movió por este arquero para la temporada 2027 y el jugador está “interesado…”

Emelec ya tiene un candidato para ser su nuevo arquero, y ahora el jugador también muestra un importante interés.

Emelec ya estuvo rápido en el mercado de fichajes y el club azul ya sabe que Pedro Ortiz no seguirá para 2027. Por lo cual, el club está buscando a un nuevo arquero y se reporta que el principal interés del ‘Bombillo’ también se muestra abierto al movimiento.

El arquero por el que viene apostando Emelec para la siguiente temporada es Rafael Romo. El arquero venezolano, ex jugador de Universidad Católica, se marchó de la ‘Chatoleí’ por temas personales. Sin embargo, la chance de volver a Emelec lo seduce.

De acuerdo a la información de diferentes comunicadores en Ecuador, Emelec ya preguntó condiciones por Rafael Romo y el portero venezolano se muestra interesado en volver a Ecuador. Sin embargo, hay limitantes para el club azul y es la edad del futbolista.

Ahora mismo Rafael Romo está tapando en la Universidad Central de Venezuela. Tiene 36 años y su contrato en el país termina a finales de 2026, por lo cual, el portero quedaría libre en el mercado de fichajes y tras su buen rendimiento en Ecuador, seguramente habrán más interesados.

Rafael Romo es arquero titular de Venezuela. (Foto: GettyImages)

En las siguientes semanas se definirá si Emelec se hace con los derechos de Romo o sigue buscando otro arquero en algún otro equipo. El club va camino a una reestructuración de toda la plantilla en la siguiente temporada, tras los malos resultados en este 2026.

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El valor de mercado de Rafael Romo

Rafael Romo actualmente tiene un valor de mercado de 100 mil euros. El arquero venezolano no representaría un gran gasto para los equipos, de ahí que, el ‘Bombillo’ tendría que apurarse si se quiere reforzar.

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