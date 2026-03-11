El polémico mensaje de Claudio Bieler tras la clasificación de Barcelona

Pendiente siempre del fútbol ecuatoriano, Claudio Bieler también colgó un mensaje por la clasificación de Barcelona en Copa Libertadores. El ex Liga de Quito escribió un polémico mensaje que luego tuvo que borrar.

“Este Barcelona me recuerda a Liga de Quito 2008 campeón de Libertadores, corriendo, metiendo. Meritoria clasificación, veamos hasta dónde les llega la nafta”, escribió.

Rapidamente hubo respuestas de hinchas de ambos equipos, los de Liga de Quito por la comparación entre el equipo campeón de América y un club que recién clasificaba a fase de grupos.

En Barcelona criticaron que Bieler esté pendiente de los partidos del equipo, esto luego de que en varias ocasiones escribiera mensajes para discutir o ironizar sobre los partidos del club.

La presión en redes fue tanta que Claudio Bieler luego borró el mensaje, sin embargo ya era tarde y el posteo se había hecho viral. Bieler fue parte del Liga que ganó la Libertadores en el Maracaná.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

