Alianza Lima pasó el trago amargo conocido como la Copa Libertadores, donde fueron eliminados nuevamente por tener un rendimiento demasiado flojo. Ese hecho quedará en consideración para los próximos meses, cuando se tomen decisiones duras.

Las cuales podrían ser, no renovar confianzas, hallar una mejora de plantel pero con nombres diferentes. Eso en el plano del futuro a largo plazo. Mientras que, a corto camino, hay novedades al respecto. Con respeto a los jugadores que están regresando.

Dos son excelentes profesionales, los cuales, lastimosamente, han estado parados por temas físicos. Los cuales estarán regresando muy pronto, según pudo contar el periodista de TVPERU Deportes, Alfredo Ccasa Godoy. Quien explicó novedades de Alianza Lima.

En su cuenta de Twitter, el comunicador social, sostuvo cómo va todo en la enfermería: “Gino Peruzzi está en su última etapa de recuperación y sería tomado en cuenta ante Sporting Cristal (3ra fecha del Clausura). Al volante Andrés Andrade se le ha recomendado una operación a la rodilla. Gabriel Costa tiene el visto bueno para jugar”.

Todo esto no puede pasarse desapercibido, porque todos estos nombres han sido contratados para competir en Copa Libertadores, y no dieron la talla. No por talento ni determinación, si no, por temas médicos, que por ahí pudieron preverse con anticipación.

