Independiente del Valle va por jugador de Barcelona ¿un titular de César Farías?

Independiente del Valle va por un nuevo jugador y el apuntado es un futbolista de Barcelona SC para este mismo mercado de LigaPro.

Por Gustavo Dávila

Independiente del Valle va por jugador de Barcelona ¿un titular de César Farías? Foto: Getty

Independiente del Valle arrancó la búsqueda de un nuevo arquero luego de las lesiones de Guido Villar y Eduard Bores, y entre los apuntados está un jugador de Barcelona SC ¿van por José Contreras?

Según El Futbolero, el arquero Kleber Pinargote es una de las opciones que maneja Independiente del Valle a manera de préstamo. Lo curioso es que justamente Barcelona fichó al joven guardameta desde Independiente.

Las lesiones de Bores y Villar no son de gravedad a largo plazo por lo que Independiente del Valle buscaría un préstamo antes que una compra a un tercer arquero de renombre.

Pinargote es el tercer arquero en la consideración de César Farías, detrás de José Gabriel Cevallos y José Contreras, por lo que podría aprovechar el préstamo para tener minutos.

Este miércoles trascendió que otro de los guardametas que considera Independiente del Valle es Alexander Domínguez, portero de Liga de Quito sin minutos.

Los fichajes de Independiente del Valle para el 2026

Carlos González se sumará a Djorkaeff Reasco, Juan Viacava, Daykol Romero, Jhon Espinoza y Matías Perelló como nuevos jugadores de Independiente del Valle para el 2026.

Kleber Pinargote – Barcelona

En resumen

  • Independiente del Valle analiza el fichaje de Kleber Pinargote mediante un préstamo desde Barcelona SC.
  • El club busca un tercer arquero tras las lesiones de Guido Villar y Eduard Bores.
  • Alexander Domínguez, portero de Liga de Quito, es otra de las opciones consideradas este miércoles.
Gustavo Dávila
