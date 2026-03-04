Joel Ordóñez es el nuevo objetivo de PSG para el siguiente mercado de fichajes. El jugador ecuatoriano interesa al equipo francés, en un movimiento que sacude a Ecuador. En Bélgica se ha convertido en uno de los mejores centrales jóvenes del mundo.

Ahora, desde Europa, confirman que Joel Ordóñez está muy emocionado con la posibilidad de jugar para PSG después del Mundial. El tricolor sonó para Liverpool en enero y estuvo cerca un fichaje, sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto.

Tras el Mundial 2026 todo podría ser diferente para el jugador ecuatoriano, que seguramente estará en la Copa del Mundo con Ecuador. Su buen nivel e importante expectativa de crecimiento lo ponen cerca del campeón de la Champions League.

Esta chance crece porque el PSG también estaría buscando a un reemplazo para Marquinhos, que cada vez le queda “menos” en la élite y por eso se quieren asegurar con un central de su nivel. Aparte el club ya apostó por un ecuatoriano cuando lo hizo por William Pacho.

Joel Ordóñez también hizo una buena Champions League. (Foto: GettyImages)

El problema para Joel Ordóñez radica en Brujas. Su actual equipo no pone fácil una salida, ya lo hizo en el verano anterior cuando no lo vendió a Francia, y ya pasó en enero cuando pedía más de 40 millones por él. No se descarta que al PSG nuevamente le pidan una gran cifra.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Ahora mismo, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 28 millones de euros. El central ecuatoriano se mantiene en esta cifra desde la temporada anterior. No obstante, su venta para cualquier equipo siempre superará los 40 millones que es lo que pide Brujas.

Los equipos interesados en Joel Ordóñez

Ahora con PSG, Joel Ordóñez suma varias “novias” para su carrera. El ecuatoriano interesa a equipos como Inter y Liverpool. Si en el Mundial de 2026 hace una buena presentación, no se descarta que más grandes equipos de Europa vayan por su fichaje.

