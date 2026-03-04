Es tendencia:
logotipo del encabezado
Joel Ordóñez

Lo quiere el PSG y esta fue la primera respuesta de Joel Ordóñez al posible fichaje que sacude a Ecuador

La primera respuesta de Joel Ordóñez al interés del PSG para ser su nuevo fichaje.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
PSG lo quiere y esta es la primera respuesta de Joel Ordóñez.
© GettyImages/ Edit BVPSG lo quiere y esta es la primera respuesta de Joel Ordóñez.

Joel Ordóñez es el nuevo objetivo de PSG para el siguiente mercado de fichajes. El jugador ecuatoriano interesa al equipo francés, en un movimiento que sacude a Ecuador. En Bélgica se ha convertido en uno de los mejores centrales jóvenes del mundo.

Ahora, desde Europa, confirman que Joel Ordóñez está muy emocionado con la posibilidad de jugar para PSG después del Mundial. El tricolor sonó para Liverpool en enero y estuvo cerca un fichaje, sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto.

Tras el Mundial 2026 todo podría ser diferente para el jugador ecuatoriano, que seguramente estará en la Copa del Mundo con Ecuador. Su buen nivel e importante expectativa de crecimiento lo ponen cerca del campeón de la Champions League.

Esta chance crece porque el PSG también estaría buscando a un reemplazo para Marquinhos, que cada vez le queda “menos” en la élite y por eso se quieren asegurar con un central de su nivel. Aparte el club ya apostó por un ecuatoriano cuando lo hizo por William Pacho.

Joel Ordóñez también hizo una buena Champions League. (Foto: GettyImages)

El problema para Joel Ordóñez radica en Brujas. Su actual equipo no pone fácil una salida, ya lo hizo en el verano anterior cuando no lo vendió a Francia, y ya pasó en enero cuando pedía más de 40 millones por él. No se descarta que al PSG nuevamente le pidan una gran cifra.

Publicidad

El valor de mercado de Joel Ordóñez

VIDEO | Piero Hincapié salva al Arsenal y le dice al DT de Brighton que se calle

ver también

VIDEO | Piero Hincapié salva al Arsenal y le dice al DT de Brighton que se calle

Ahora mismo, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 28 millones de euros. El central ecuatoriano se mantiene en esta cifra desde la temporada anterior. No obstante, su venta para cualquier equipo siempre superará los 40 millones que es lo que pide Brujas.

Los equipos interesados en Joel Ordóñez

Ahora con PSG, Joel Ordóñez suma varias “novias” para su carrera. El ecuatoriano interesa a equipos como Inter y Liverpool. Si en el Mundial de 2026 hace una buena presentación, no se descarta que más grandes equipos de Europa vayan por su fichaje.

Encuesta

¿Qué harías tú si fueras Joel Ordóñez?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Joel Ordóñez es el nuevo objetivo del PSG para el próximo mercado de fichajes.
  • El club Brujas solicita más de 40 millones de euros por el central ecuatoriano.
  • El valor de mercado actual de Ordóñez se sitúa en 28 millones de euros.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Inter de Milan "pelea" con Liverpool por el fichaje de este jugador ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

Inter de Milan "pelea" con Liverpool por el fichaje de este jugador ecuatoriano

Ni Inter ni Juventus: El equipo que haría todo por fichar a Joel Ordóñez en enero de 2026
Fútbol de Ecuador

Ni Inter ni Juventus: El equipo que haría todo por fichar a Joel Ordóñez en enero de 2026

Sorprende a todos: Joel Ordóñez cambiará de club pero no seguirá en Europa
Fútbol de Ecuador

Sorprende a todos: Joel Ordóñez cambiará de club pero no seguirá en Europa

Mientras William Pacho gana 4.5 millones, esto cobraría Joel Ordóñez en el PSG
Fútbol de Ecuador

Mientras William Pacho gana 4.5 millones, esto cobraría Joel Ordóñez en el PSG

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo