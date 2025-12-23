Es tendencia:
FC Barcelona ofertó por seleccionado colombiano: “Fichaje ideal”

Un crack de la Selección Colombia recibió la oferta del FC Barcelona y casi se convierte en un fichaje de lujo para los españoles.

Por Gustavo Dávila

Foto: Getty
En el debut de Lamine Yamal como ‘youtuber’, el extremo español mostró la camiseta de Luis Díaz, lo que rápidamente despertó teorías de que el colombiano podría recaer en el FC Barcelona en algún momento, algo que ya intentaron.

El director deportivo del club español, Deco contó publicamente que para el club Luis Díaz era el fichaje ideal. “Encajaba perfecto, pero no lo pudimos traer”, dijo el portugués.

El motivo fue económico, el FC Barcelona no podía alcanzar la cifra que pedía el Liverpool, luego vino el Bayern Múnich y le pagó más de diez millones al año en salario sumado a 75 millones de euros en la transferencia.

El club buscaba un extremo como urgencia y fueron por la segunda opción que fue el inglés Marcus Rashford. El colombiano sigue destacando en la Bundesliga y declaró querer quedarse muchos años más.

Para mala suerte de la directiva y los hinchas del FC Barcelona que quieran ver a Luis Díaz de ‘blaugrana’, el colombiano tiene contrato por varios años más con el Bayern y lo más probable es que se lo renueven más adelante.

El futuro de Luis Díaz podría estar en España pero en el otro grande, ya que el Real Madrid piensa en el colombiano como posible recambio si es que Vinicius Jr. decide irse.

El salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich

El colombiano Luis Díaz estaba recibiendo 4 millones y pidió un aumento para renovar, sin embargo no hubo acuerdo económico. El extremo ex Porto fue al Bayern y además de ser goleador, cobra 14 millones de euros.

Luis Díaz – Selección de Colombia

Radamel Falcao tendría nuevo equipo ¿se queda en Colombia?

En resumen

  • Luis Díaz fue transferido al Bayern Múnich por una cifra de 75 millones de euros.
  • El FC Barcelona descartó el fichaje del colombiano por motivos económicos y contrató a Marcus Rashford.
  • El Real Madrid considera a Díaz como posible recambio ante una eventual salida de Vinicius Jr.
Gustavo Dávila
