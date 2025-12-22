El entorno de Jeremy Sarmiento le manda un contundente mensaje a Beccacece: “Es decisión de él…”

Jeremy Sarmiento se quedó fuera de la Selección de Ecuador en los últimos partidos y todo parece dado para que no juegue en el Mundial de 2026. Esta decisión pasaría netamente por Sebastián Beccacece, según avisaron desde el entorno del jugador.

En esta ocasión fue el mismo padre del jugador, Leonel Sarmiento, el que reveló que Beccacece es quien decide no convocar a su jugador. Aunque también se debe agregar que el jugador no ha jugado con regularidad en los últimos meses y esto también lo aleja.

“Ha sido una decisión del técnico… respetable. También comprendemos que hay otros jugadores pasando por un buen momento, pero igual seguimos trabajando fuerte, para cuando vuelva a tener la oportunidad de formar parte de la Selección, del grupo”, comentó el padre de Sarmiento.

“Podríamos ayudar en algo (convocando a Sarmiento), si es que se diese la oportunidad, de ayudar a ese equipo que tiene ‘La Tri’, sea más picante, sea más chisposo, le falta ese toque pequeñito a la Selección“, terminó agregando el padre de Jeremy Sarmiento, sobre lo que su hijo puede aportar.

Jeremy Sarmiento no regresa a jugar con la Selección de Ecuador desde aquella polémica con el partido contra Chile por Eliminatorias a comienzos de año, donde el jugador terminó mandando un mensaje por la ausencia de Yeboah. El futbolista también se ha quedado sin minutos en sus clubes.

La actualidad de Jeremy Sarmiento es muy baja, ya que el jugador ecuatoriano casi no juega en el Cremonese, y eso también ha provocado que ni se meta en el debate de una convocatoria. Brighton también estaría trabajando en sacar al ecuatoriano a un nuevo equipo.

Los números de Jeremy Sarmiento en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Jeremy Sarmiento apenas ha podido jugar con Cremonese un total de 7 partidos, acumulando en cancha más de 130 minutos, casi nada, para un jugador que desea ir al Mundial de 2026. No juega con su equipo desde noviembre de 2025.

Los jugadores que le han ganado el lugar a Sarmiento en Ecuador

Jeremy Sarmiento perdió su lugar en la convocatoria de la Selección de Ecuador con jugadores como Nilson Angulo y Alan Minda, que vienen jugando y siendo titulares en su equipo en Bélgica. Mientras ellos ya van más de 600 minutos en cancha, Sarmiento ni juega.

