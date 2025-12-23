Pervis Estupiñán lleva una muy mala temporada en AC Milan, ya que el jugador ecuatoriano ha perdido regularidad en el once titular del ‘Rossoneri’, producto de las lesiones y de que Davide Bartesaghi está en un gran nivel. No obstante, ahora aparece una esperanza con Arsenal.

Según la revelación de Mercado Inglés, Arsenal estaría muy interesado en fichar a Davide Bartesaghi y lo tiene como uno de sus objetivos. El lateral le quitó el puesto al ecuatoriano, y si sigue a este nivel, salvo una lesión, es poco probable que el ecuatoriano recupere el lugar.

El mercado de enero podría marcar la estrategia de Arsenal, también dependiendo de qué pase con su banda izquierda. De momento, en esta zona cuenta con Calafiori, Piero Hincapié y Lewis-Skelly, pero no se descarta una salida, aunque Arteta no quiere.

En este curso, Arsenal también tiene que lidiar con varias lesiones que impiden un rendimiento continuo en la defensa. Debido a que, solo en lo que va de temporada ya perdió a jugadores como Saliba, Mosquera, Gabriel, Hincapié, Calafiori y otros por lesión.

Pervis Estupiñán es suplente fijo en AC Milan. (Foto: GettyImages)

Ya es fijo que Pervis Estupiñán es el suplente en AC Milan. El ecuatoriano perdió la confianza del DT que ahora lo usa puntualmente para partidos de segundo orden y no de la Serie A, donde tienen como objetivo estar entre los primeros. Esos encuentros los termina jugando Davide Bartesaghi.

Las estadísticas de Pervis Estupiñán en esta temporada

En lo que va de temporada, Pervis Estupiñán apenas ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha sumado más de 700 minutos. Terminó firmando en Italia un contrato hasta finales de la temporada 2030.

El valor de mercado de Pervis Estupiñán se desploma

El valor de mercado de Pervis Estupiñán también recibe el golpe de su pésima temporada en AC Milan. El ecuatoriano llegó costando un valor de mercado de 22 millones de euros, y ahora tras 6 meses en Italia, el tricolor apenas alcanza un valor de 14 millones de euros, de acuerdo a Transfermark.

En síntesis: