Pervis Estupiñán no ha tenido el mejor semestre en AC Milan ya que el jugador ecuatoriano ha pasado más tiempo en el banco de suplentes, expulsado y lesionado, que jugando en cancha. Ahora salen todo tipo de rumores sobre su futuro.

Uno de los clubes más interesados en Pervis Estupiñán sería el Fenerbahce. Sin embargo, en las últimas horas se reveló que otro equipo, uno grande de la Premier League, vería con buenos ojos el regreso del jugador ecuatoriano que brilló en Brighton.

Desde Inglaterra revelan que el equipo más interesado en un posible regreso de Pervis Estupiñán es Manchester United. Los ‘Diablos Rojos’ ya estuvieron cerca de fichar al tricolor y ahora nuevamente irían en el mercado de fichajes por su contratación.

El United está buscando a nuevos laterales para reformar su plantilla de cara al mes de enero, ya también se interesó en el colombiano, Daniel Muñoz. El equipo de Amorim estaría buscando que estos fichajes lleguen en enero para encaminar la mala temporada que están teniendo.

Pervis no ha podido jugar con el nivel esperado en AC Milan, debido a que, el ecuatoriano comenzó con una gran irregularidad producto de las lesiones y de las expulsiones. Ahora mismo, Estupiñán terminó perdiendo el puesto de titular en el equipo de las 7 Champions.

Las estadísticas de Pervis Estupiñán en esta temporada

En lo que va de temporada, Pervis Estupiñán apenas ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha sumado más de 700 minutos. Terminó firmando en Italia un contrato hasta finales de la temporada 2030.

Los otros equipos que están interesados en Pervis Estupiñán

De momento, se ha reportado que equipos como Atlético de Madrid o Manchester United siguen a Pervis Estupiñán. El actual contexto que vive el ecuatoriano en Milan invita a pensar en que el club no pondría una gran “traba” para venderlo a otro equipo.

