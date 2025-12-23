Fue vinculado con amaño de partidos, está sin equipo, y un grande de LigaPro quiere a David Cabezas

La temporada 2025 dejó uno de los casos más polémicos con un nuevo evento de “amaño de partidos” que vinculó a jugadores de El Nacional. Uno de los futbolistas vinculados a este caso fue David Cabezas, que ahora resulta está cerca de un grande de LigaPro.

El ex arquero de El Nacional y de la Selección de Ecuador estaría en el radar de Emelec para ser su nuevo fichaje. De acuerdo a Teradeportes, el portero ecuatoriano asoma como importante opción tras lo que sería la salida de Pedro Ortiz en 2026.

David Cabezas está sin equipo tras su polémica salida de El Nacional, asimismo, el arquero ecuatoriano fue “absuelto” de cualquier investigación en su contra, donde simplemente se archivó el caso. El portero está “libre” en el mercado tras su salida de El Nacional.

En su mejor momento, Cabezas incluso se ganó un lugar en las convocatorias de la Selección de Ecuador y Beccacece no le cerró la puerta, sino que avisó esperarán pueda recuperarse “mentalmente” y tener minutos pensando en un llamado al Mundial.

David Cabezas salió con polémica de El Nacional. (Foto: Imago)

En Emelec están muy interesados en buscar un nuevo arquero, porque saben que Pedro Ortiz terminaría dejando el club. Otro portero que gusta y mucho es José Gabriel Cevallos. Las próximas semanas serían claves para buscar que se cierre uno de estos fichajes.

Los números de David Cabezas en esta temporada

En esta temporada, en medio de todas las polémicas por amaño de partidos, David Cabezas terminó jugando 32 partidos, donde le marcaron 41 goles. El arquero solo pudo dejar su arco en 0 en 9 ocasiones. Se fue antes de terminar la temporada.

Los otros fichajes que gustan a Emelec

Emelec también está en negociaciones con otros jugadores que pasaron por la LigaPro como Bryan Viñan, Jahir Cagua y Ricardo Phillips. No obstante, el ‘Bombillo’ primero necesita quitar las sanciones FIFA que tiene en su contra para así fichar a nuevos jugadores.

