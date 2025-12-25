Red Bull sigue dando malas noticias a los hinchas del Real Madrid sobre Jürgen Klopp

Real Madrid descansa por estas fechas, pero con diferentes ojos puestos a lo largo de toda Europa en caso de que Xabi Alonso finalmente no pueda terminar la campaña. El vasco se despedía en la última rueda de prensa este 2025, dejando en claro que ya miraba el 2026, con el deseo de revertir su situación en el Bernabéu. Jornadas más tarde y por el grupo Red Bull, se siguen mostrando absolutamente tajantes alrededor del futuro de Jürgen Klopp.

El alemán es uno de los más apuntados por la prensa española como posible reemplazante de Xabi Alonso, en caso de que haya que cambiar de entrenador más pronto que tarde. La Supercopa de España donde Real Madrid se medirá con Atlético de Madrid y Barcelona en caso de superar la primera fase del certamen, será el momento del examen definitivo. De momento, en Alemania cierran todas las puertas.

“Ayudó mucho al equipo a dar el siguiente paso y encontró un equilibrio excepcional entre brindar apoyo sobre el terreno y dar a los clubes un respiro. Jürgen Klopp fue el rey al fichar por nosotros sin coste alguno. Jürgen Klopp se siente como en casa con nosotros y ya ha aprendido muchísimo aquí. No hay cláusula de rescisión en su contrato y su compromiso con nosotros es evidente”, palabras del director ejecutivo del Leipzig, Oliver Mintzlaff, en charla con Sport Bild sobre la llegada del Normal One.

No fueron estas ni mucho menos las primeras declaraciones de Red Bull ante toda la rumorología alrededor del futuro de Jürgen Klopp. El ex entrenador del Liverpool ha llegado al proyecto tras los banquillos para enfocarse en toda la parte administrativa y del desarrollo de la metodología de un conglomerado de clubes con presencia hasta tres continentes.

“Ha dejado claro que no quiere ser entrenador en este momento”, dejaban caer semanas atrás nombres como Oliver Mintzlaff y mucho más teniendo en cuenta cómo empezaron todos los rumores alrededor de la figura de Alonso. En este momento nadie cuenta con la posibilidad de que exista una cláusula liberatoria en su contrato.

Xabi Alonso se prepara para un mes clave en Real Madrid: GETTY

Y es que el descartar una cláusula de rescisión alrededor del alemán es un seguro de que la operación es prácticamente imposible a corto plazo. En Real Madrid se encuentran divididas las opiniones alrededor del futuro de Xabi Alonso y sobre la necesidad de cambiar o no de estratega antes de que termine la temporada. No quedan muchas opciones pensando en que haya que empezar un nuevo camino.

Mes de enero clave para Xavi Alonso.

Además de la Supercopa de España donde se medirá con Atlético de Madrid y posiblemente con Barcelona, aparecen hitos de todo tipo. La Casa Blanca del Futbol necesitará recuperar el terreno perdido en la liga después de tener hasta cinco puntos de ventaja sobre Barcelona seis semanas atrás. A todo esto por supuesto se le suma la Copa del Rey e igualmente las últimas dos jornadas de la fase de liguilla de la Champions para intentar quedar entre los ocho primeros.

Solamente el tiempo dirá que ocurre, pero lo cierto es que por Alemania le siguen mandando mensajes al Real Madrid en relación con la posible llegada de Klopp. Cada día que pasa es otro donde el teutón parece más difícil y donde en caso de que haya que cambiar de entrenador antes de que termine la temporada, la figura de Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid Castilla, es quien más fuerza gana en todos los sentidos.

