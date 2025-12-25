El tremendo elogio de Juan Guillermo Cuadrado a Cristiano Ronaldo a meses del Portugal vs. Colombia: “Por eso es un ícono”

Pisa se ha convertido en la casa de un Juan Guillermo Cuadrado que en estas fechas de festejos mira con expectativa la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. El cafetero espera por el duelo entre Colombia y Portugal en los Estados Unidos de Norteamérica con grandes elogios para la figura de Cristiano Ronaldo. Que nadie piense que la edad del portugués hará todo más sencillo.

“El talento es muy bueno, pero la disciplina lo vence. Él tiene talento y tiene disciplina, y por eso ha llegado a ser un jugador ícono del mundo. Él tiene el cuidado de cada detalle. Así como lo vi hacer todo eso, yo trato de aprender. Por eso es un ícono”, analizaba Juan Guillermo Cuadrado sobre quién fuese su compañero en la Juventus de Turín durante 3 temporadas. Entiende que ni mucho menos será un hueso sencillo de roer en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

Cuadrado es uno de los colombianos que mejor conoce la figura de Cristiano Ronaldo. Desde el verano del año 2018 hasta el 2021 ambos compartieron vestuario en una Juventus donde el cafetero es más que bien recordado. Sus 314 partidos con 26 goles y 59 asistencias llegaron en buena parte de un ciclo donde el portugués llegaba como figura y para intentar revalidar títulos de Champions que no eran posibles por la capital de Piamonte hasta hace algunos años. El paso del tiempo ha hecho que ahora tengan que verse como rivales.

No nos olvidemos que Portugal y Colombia se medirán en la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Todo ocurrirá en Miami y después de medir fuerzas con selecciones como Uzbekistán y el ganador del playoff entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica. Para Juan Guillermo Cuadrado se trata de un encuentro absolutamente trascendental teniendo en cuenta el lado del cuadro por el cual podrían irse los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Se vive cada vez más de cerca un encuentro entre Portugal y Colombia que supondrá uno de los platos fuertes de la fase de grupos del nuevo formato del torneo. Horas antes de que Juan Guillermo Cuadrado hablase, lo hizo un Roberto Martínez que se mostró tajante alrededor del descanso con el cual contarán ambos combinados para su estreno en el torneo. A la espera de nuevos acontecimientos, el excompañero de Cristiano Ronaldo avisa a todos los dirigidos de Néstor Lorenzo sobre lo que pueden encontrarse dentro de algunos meses.

El regalo de Cuadrado que CR7 no olvida

Durante aquel verano del año 2018, Juventus de Turín cerraba una operación absolutamente histórica. Cristiano Ronaldo llegaba a Italia para cambiar la actualidad tanto deportiva como económica de una entidad que dominaba el Calcio como en pocas horas. Para que todo saliese perfecto se necesitaba que por supuesto Cristiano Ronaldo usase el número más mítico de su carrera. Juan Guillermo Cuadrado era el dueño hasta entonces de aquel dorsal y no tuvo ningún problema en cedérselo. El bicho todavía lo recuerda con cariño.

“Lo hablé con el club y con Cuadrado, que me dijo ‘no hay problema, te lo cedo con mucho gusto’, todo ha ido bien, me sorprendió la disponibilidad del club y también la de Cuadrado”, reflexiones de Cristiano Ronaldo tras sus primeros meses en Juventus de Turín y antes de empezar una historia donde llegaría a los 101 goles a lo largo de 134 partidos.

