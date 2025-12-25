Luis Díaz, la camiseta elegida por los hijos de una leyenda del Bayern Múnich para festejar la Navidad

Luis Díaz, incluso sigue siendo noticia en Alemania cuando hablamos de la Navidad. El colombiano festeja por estas fechas un parón invernal en la Bundesliga mientras al otro lado del Océano Atlántico, su número 14 aparece en la casa de una auténtica leyenda del Bayern Múnich. Los hijos de este crack absolutamente generacional le eligen como prenda para uno de los días más importantes del año.

Nos centramos plenamente en las redes sociales del exlateral alemán Philipp Lahm. Un icono en todos los sentidos del Bayern Múnich e igualmente un futbolista más que respetado por parte de toda la cultura del país. Las imágenes de sus hijos portando la camiseta de Luis Díaz en plena preparación de la Navidad se hacen en tendencia en la redes sociales por estas horas.

Hablamos de uno de los grandes líderes en la historia del gigante bávaro. Un campeón del mundo que incluso como capitán llegó a levantar la edición de Brasil 2014, después de derrotar a Argentina y la Verdeamarelha en apenas unas jornadas. Siempre se ha mostrado elogioso con Luis Díaz y parece que ahora incluso lo tiene presente en su casa gracias al fanatismo de sus hijos por el colombiano.

“No tenía dudas de que se iba a ir al Bayern, pero jamás pensé que iba a ser tan rápido. Lo que me impresiona tanto es su cualidad ofensiva como también cómo trabaja para el equipo en defensiva”, reflexiones de Lahm en el inicio de la temporada sobre un fichaje que entiende que aportará como nunca al club dentro y fuera del campo.

Luis Díaz, presente en la Navidad de Lahm en Alemania: TW

Todo se da mientras el colombiano Luis Díaz se encuentra descansando en su casa tras un primer semestre por el sur de Alemania donde fue absolutamente gravitacional. Uno donde recuperó la alegría perdida en Liverpool y donde se siente más importante después de un inicio del 2025 donde ni mucho menos consiguió el aumento salarial pretendido por su entorno. Todo llega en tiempos perfectos y apenas seis meses después de desembarcar en el Allianz Arena, ya impactas hasta en familias como la de Lahm.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

A diferencia de otras temporadas y gracias al cambio en el formato de la Champions League, los alemanes tendrán que retornar un par de semanas antes de lo habitual. Recordemos que Alemania es uno de los países más fríos de Europa y con cambios climatológicos que durante muchos años obligaban a detener el fútbol durante casi cuatro semanas producto de las nevadas. Este año no ocurrirá lo mismo teniendo en cuenta la preparación que se quiere tener para las últimas dos jornadas de la Copa de Europa.

Es por eso que Bayern Múnich, con Luis Díaz al frente, volverá a la actividad del próximo 11 de enero frente a Wolfsburgo. Un partido más para seguir afianzando el mejor arranque en toda la historia de Bundesliga por parte de la plantilla de Vincent Kompany y para que Lucho siga marcando tendencia incluso en hogares de íconos del conjunto alemán como Philipp Lahm.

Datos claves

