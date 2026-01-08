Kendry Páez no convenció y en apenas un semestre de haber llegado al Racing de Estrasburgo de Francia, el volante ecuatoriano cambiará de club. Desde la prensa revelan qué decidió el Chelsea sobre el futuro del ‘tricolor’ para la temporada 2026.

Según medios locales, el Ipswich Town será el nuevo equipo de Páez para la siguiente temporada. El ecuatoriano dejará la primera división de Europa para ir a la Championship.

Pese a ser una competencia menor, el Chelsea lo mandó allá para que haya una mayor facilidad de seguimiento. La intención de los blues es que no vuelva a pasar un semestre sin continuidad.

Kendry Páez había cerrado el último mes con apenas 10 minutos en cinco partidos, sumado a que en los partidos anteriores tampoco tenía más de 30 minutos en cancha.

Para Liam Rosenior, DT de Racing hasta la semana anterior, Kendry Páez no seguía la idea del equipo y en muchas ocasiones priorizaba sus decisiones antes que el juego colectivo.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En su primer semestre en Europa con Estrasburgo, Kendry Páez apenas jugó 20 partidos, en los que sumó 717 minutos. El ecuatoriano apenas pudo marcar 1 gol, no fue titular en muchos partidos, y en ese poco tiempo ya generó varias polémicas por su “estilo de vida”.

Kendry Páez – Selección Ecuador

