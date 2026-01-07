Octavio Rivero protagonizó la novela del mercado en Ecuador, ya que el delantero pidió salir y ahora finalmente confirman qué pasaría. El goleador ya tiene un acuerdo con la Universidad de Chile y otro para dejar Barcelona SC en este 2026.

Barcelona SC le debe a Octavio Rivero una gran cantidad de dinero, por lo cual, ahora el club no estaría en condiciones de pedir una gran cantidad de dinero por él. De ahí que, Rivero se marcharía dejando menos de lo esperado, pero con su pase prácticamente libre.

Desde Chile diferentes medios se hacen eco de un posible acuerdo que tendría Octavio Rivero con la U, incluso ya con su salario definido. Esto para que en las próximas horas el uruguayo se convierta en el nuevo delantero del equipo universitario. Protagonizando un camisetazo, ya que antes jugó para Colo Colo.

En Barcelona SC ya lo dan por perdido y el mismo club se estaría moviendo en el mercado de fichajes buscando un nuevo delantero. Rivero todavía no llega a Ecuador y se entiende que no se presentaría para el inicio de la pretemporada con el ‘Ídolo’.

Con esta salida a la U de Chile, Octavio Rivero también “rechaza” otras propuestas. El uruguayo estuvo relacionado en este mercado con equipos como Junior, campeón de Colombia, y Liga de Quito, que estaba muy cerca de ficharlo, pero económicamente era inviable.

Las estadísticas de Octavio Rivero en Barcelona SC

En la última temporada con la camiseta de Barcelona SC, Octavio Rivero estuvo en cancha 2.842 minutos, repartidos entre 38 partidos de todas las competencias. El goleador marcó 14 goles y fue el gran responsable de que su equipo compita hasta último momento por entrar a Copa Libertadores.

El sueldo que pediría Octavio Rivero

En el tramo final de su carrera, Octavio Rivero estaría pidiendo un salario superior a los 30 mil dólares por mes. Esto lo convertiría en uno de los mejores pagados de la U de Chile. Estas cifras son cada vez más inalcanzables para los equipos ecuatorianos.

