César Farías está muy cerca de llegar a Barcelona SC para ser su nuevo DT para la temporada 2026. El entrenador venezolano, cada vez, suena con más fuerza para el ‘Ídolo’ y ahora revelaron que le puso una importante cláusula al ‘Ídolo’ para firmar su nuevo contrato.

Según reveló Javier Ruiz, César Farías firmaría con Barcelona SC por una temporada, pero con una cláusula especial de salida, si llega a ser llamado en estos meses por la Selección de Venezuela para ser nuevo entrenador en el 2026, tras no clasificar al Mundial.

Antes de la irrupción de Barcelona SC, la prioridad de César Farías era llegar a la Selección de Venezuela, para vivir un nuevo ciclo, con vistas al Mundial 2030. El ‘Ídolo’ busca un nuevo entrenador, ya que de manera sorpresiva terminó el contrato de Ismael Rescalvo.

Farías volvería a Ecuador tras un gran paso por el extranjero y después de ser campeón de la LigaPro. El DT llegó a la máxima gloria en Ecuador en el 2022, cuando fue campeón con Aucas, justamente venciendo en la final a Barcelona SC, en la que fue su última final.

También se acaba de revelar que César Farías contactó a Sixto Vizuete, DT ecuatoriano, para que lo acompañe en su cuerpo técnico para 2026 en Barcelona SC. El ex DT de la Selección de Ecuador decidirá en las siguientes horas si se une al venezolano.

Publicidad

Publicidad

Los números de César Farías en la última temporada

ver también Tras la salida de Janner Corozo y Octavio Rivero: Este sería el débil once de Barcelona SC en 2026

En la última temporada, César Farías dirigió a Junior de Barranquilla en Colombia, sin conseguir los mejores resultados. Debido a que, solo estuvo al frente en 23 partidos, en los que consiguió 6 victorias, 8 empates y 9 derrotas. Se fue y el equipo colombiano salió campeón.

Tweet placeholder

El otro DT que buscó Barcelona SC

Si lo de César Farías no avanzaba, Barcelona SC ya se había puesto en contacto con otro entrenador. El DT que buscó el ‘Ídolo’ fue Fabián Bustos. El ‘Toro’ salió campeón con Barcelona SC en 2020, en lo que es el último título de la historia de los amarillos.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Debe Barcelona SC fichar a César Farías sabiendo que quiere ir a Venezuela? ¿Debe Barcelona SC fichar a César Farías sabiendo que quiere ir a Venezuela? Ya votaron 0 personas

En síntesis: