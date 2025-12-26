El sorpresivo equipo que se quedaría con Claudio Spinelli

Claudio Spinelli fue el máximo goleador de Independiente del Valle y como era de esperarse, ya está recibiendo varias ofertas del extranjero. Este viernes dieron a conocer el sorpresivo club que toma ventaja para llevarse al delantero argentino.

El periodista Germán García Govea dio a conocer que Talleres de Córdoba de Argentina ofertó formalmente por Spinelli. Medios capitalinos complementaron que su propuesta se acerca a lo que quiere IDV.

Spinelli no dejaría menos de 3 millones de dólares por su fichaje, aún con contrato vigente para una temporada más. La idea del club era retenerlo pero tampoco rechazarán una importante suma de dinero.

Spinelli ha sido vinculado con otros clubes como los brasileños Atlético Mineiro y Botafogo, el argentino Estudiantes de La Plata, el mexicano América entre otros, por lo que causa sorpresa que a día de hoy el club más cercano en llevárselo es la T.

El argentino cerró el año superando la barrera de los 20 goles además de ser autor de tantos importantes como el gol del título hace tres jornadas. IDV se llevó la LigaPro y fue semifinalista de Copa Ecuador y Copa Sudamericana.

Los números de Spinelli en esta temporada

En toda la temporada con Independiente del Valle, Claudio Spinelli acabó jugando un total de 50 partidos entre todas las competencias. Marcando 28 goles y dando 2 asistencias. Sumó en cancha poco más de 3.300 minutos y fue campeón de la LigaPro.

Publicidad

Publicidad

ver también Los primeros refuerzos de Joaquín Papa para Independiente del Valle

Claudiio Spinelli – Independiente

Los equipos interesados en Claudio Spinelli

En este final de temporada, Spinelli ha sumado el interés de equipos como Cruzeiro, Estudiantes de la Plata, Universitario de Deportes, Alianza Lima y otros clubes. Su valor de mercado actualmente es de 1.8 millones y tiene contrato en Ecuador hasta finales de 2027.

En resumen

Claudio Spinelli recibió una oferta formal de Talleres de Córdoba para regresar al fútbol argentino.

recibió una oferta formal de para regresar al fútbol argentino. El delantero argentino anotó 28 goles en 50 partidos y fue campeón de la LigaPro .

en 50 partidos y fue campeón de la . La transferencia de Spinelli dejaría un ingreso mínimo de 3 millones de dólares a Independiente del Valle.

Publicidad