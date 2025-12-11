Guillermo Varela calienta el Uruguay vs. España: ”Lamine Yamal va a tener que meter la patita”

Sin dudas será uno de los partidos más electrizantes de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. España y Uruguay se medirán el viernes 26 de junio en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, México, por la tercera jornada del Grupo H, que también integran Arabia Saudita y Cabo Verde.

Es que se presume que será el enfrentamiento que definirá el primer y segundo puesto de la zona, algo que dicho así pareciera ser un mero detalle, puesto que ambos lugares otorgan pases para los 16vos de Final. Incluso, por primera vez en la historia, entre otras novedades, 8 de los 12 terceros también continuarán en la competencia.

No obstante, el que quede escolta del Grupo H, posiblemente, deba verse las caras con la Selección Argentina (que encabeza el Grupo J, el cual también lo componen Argelia, Austria y Jordania) en el primer mano a mano a eliminación, algo que quiere evitar tanto la Roja como la Celeste. Por eso, en la previa, se exhibe como un partido en el que se sacarán chispas.

Además, así también lo hacen ver los protagonistas. Tal es el caso de Guillermo Varela, futbolista del Flamengo, que viene siendo parte del proceso al mando de Marcelo Bielsa. ”Va a estar lindo. Él sabe que a nosotros los uruguayos nos gusta jugar fuerte, así que va a tener que ir preparado. Va a tener que meter la patita”, advirtió el lateral derecho en conversación con El Espectador Deportes.

Por otro lado, el futbolista de 32 años, que se encuentra disputando la Copa Intercontinental (derrotaron a Cruz Azul en el Desafío de las Américas y ahora se medirán al Pyramids de Egipto en la Copa Challenger), admitió que todavía no pudo analiza a fondo los rivales de Uruguay en la Copa del Mundo: ”Si te digo que ya estoy mirando videos… Sería re manija. No hay tiempo hoy de analizar nada. Pero ya el año que viene no hay cómo escapar de eso”.

Guillermo Varela mantiene la fe en que Uruguay hará un buen Mundial 2026

”No tengo dudas lo que se trabaja en la Selección. No tengo dudas que vamos a mejorar”, comentó el surgido de Peñarol, a raíz de los últimos resultados de la Selección de Uruguay (viene de empatar 0 a 0 con México y de perder 5 a 1 con Estados Unidos).

Publicidad

Publicidad

ver también El candidato de Andrés Iniesta para ganar el Mundial 2026

ver también Uruguay confirma amistoso con una potencia, pensando en su duelo con España en el Mundial 2026

Y para cerrar, avisó que el plantel respalda al Loco Bielsa: ”Nadie dijo que no lo quería. Todos estamos con Marcelo, como él nos ha apoyado en otros momentos. El problema pasa por lo futbolístico. La mala convivencia fue antes. Se habló y de ahí para adelante fue todo ganancia”.

En síntesis