Tras descenso de El Nacional, revelan qué equipo tendrá su lugar en LigaPro

El Nacional no vio su apelación aprobada por parte de FEF y en horas de la noche anunció que confirma su descenso a la LigaPro Serie B. Ahora la duda que tienen los hinchas de varios clubes es ¿quién ocupa su lugar?

Las primeras teorías señalaban que El Nacional pasaba al último lugar de la tabla, es decir Vinotinto pasaba a penúltimo y Técnico Universitario al puesto 14, salvándose del descenso.

En la mañana del jueves se conoce que los descensos administrativos solo pueden ser reemplazados por equipos de categorías inferiores. Es decir, el reemplazante de El Nacional llegará de la Serie B.

El tercer puesto en la Serie B lo tiene Independiente Juniors, al ser filial no puede ascender, por lo que el ascenso le correspondería a 9 de Octubre de Guayaquil. La decisión final deberá ser anunciada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol de forma oficial.

El club ‘militar’ primero recibió una sanción de 6 puntos y al no ser revertida, la última sanción de la semana pasada desemboca en su pérdida de categoría a la Serie B.

¿Por qué descendió El Nacional?

El Nacional descendió debido a deudas que no pudo cancelar, la última por 50 mil dólares a distintos acreedores. El club quiteño está pasando por una crisis institucional.

Publicidad

Publicidad

Comunicado oficial El Nacional.

En resumen