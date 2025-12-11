Independiente del Valle tiene su primer fichaje para el 2026

Independiente del Valle pasa de los festejos por ganar la LigaPro y ya empiezan a pensar en el plantel del siguiente año. Los ‘Rayados’ confirmaron que tienen ya un nuevo refuerzo para el 2026.

Confirmaron oficialmente que Djorkaeff Reasco es nuevo delantero para el campeón ecuatoriano. Los ‘Negriazules’ buscaban a un suplente destacado para Claudio Spinelli.

El ecuatoriano ex El Nacional tuvo ofertas del Mirassol de Brasil y sondeos de Liga de Quito, sin embargo la oferta que más gustó fue la de los campeones ecuatorianos.

El mismo día anunciaron que Claudio Spinelli se quedará en el plantel para la siguiente temporada, hasta diciembre 2026. El argentino tuvo sondeos de otros países pero se quedará en IDV.

Independiente del Valle tendrá la salida de algunos jugadores y serán reemplazados con otros futbolistas. El club solo por fichajes ha ganado más de 30 millones de dólares en el 2025.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

