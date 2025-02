Alianza Lima ha logrado un importante triunfo por a 1 a 0 ante Boca Juniors, en el partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, aún resta por disputarse el duelo de vuelta en La Bombonera, y la prensa de Argentina ya ha comenzado a especular al respecto.

Si bien aún restan algunos días para el duelo, la expectativa es alta y en el país de Boca, así se ha reflejado en los medios de comunicación. Es que distintos periodistas han hecho conjeturas de lo que debería hacer el Xeneize si quiere lograr vencer a los Blanquiazules.

La prensa de Argentina ya especula sobre el partido de vuelta de Alianza Lima vs. Boca

La previa del partido de vuelta entre Alianza Lima y Boca por la Copa Libertadores 2025, ya ha comenzado a levantar temperatura. Es que la prensa Argentina ya ha emitido diversas opiniones y especulaciones sobre este encuentro que se llevará a cabo en La Bombonera.

Mariano Closs, uno de los periodistas más reconocidos del país, expresó, ”Hoy, Di Lollo tiene que ser el 2 de Boca. Es el mejor de todos”, dejando en claro que Boca debe apostar por el. Además apoyó a Kevin Zenón, ”Dale la confianza, es un pibe distinto y te puede poner la pelota como la gente, puede patear al arco. Agarralo hoy y decile ‘flaco hoy te convertís en héroe”.

Por otro lado Diego Latorre, ex futbolista y actual periodista, marcó que no le ha gustado para nada el trato de Fernando Gago a Exequiel Zeballos. Pintita dijo que ese reclamo “No resuelve nada”. A su vez agregó que, ”No sé si ese grito se lo pega a Rojo. Por lo general, los entrenadores le apuntan a los más débiles. No me gustó para nada lo que hizo Gago, no me gusta que se lo digan a los pibes”.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de vuelta de Boca vs. Alianza Lima?

Alianza Lima visitará a Boca por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, el martes 25 de febrero, a partir de las 19:30 hs (Per) en La Bombonera.

