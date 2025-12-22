Boca Juniors se enteró de que Nacional rechazó $5 millones de dólares por Marino Hinestroza y así reaccionó

Es la novela del mercado en el fútbol de Colombia. ¡De eso no hay dudas! Ya inició la negociación entre Atlético Nacional y Boca Juniors por Marino Hinestroza y el primer ida y vuelta ya dio mucho de qué hablar. $5 millones de dólares estuvieron sobre la mesa y fueron rechazados…

¡Oh, oh! Luego de que Nacional saliera campeón de la Copa Colombia 2025, Hinestroza publicó que se iba del equipo colombiano diciendo que “la historia de amor más linda de mi vida no podía terminar de otra manera“. Y ya se conoció cuál fue la primera oferta que hizo Boca Juniors.

El periodista Felipe Sierra reveló en el programa de YouTube ‘Es un hecho’, del portal ‘AS Colombia’, que la primera oferta que había hecho Boca Juniors por Marino Hinestroza había sido de $5 millones de dólares con bonos incluidos. La respuesta de Atlético Nacional fue contundente.

La reacción de Boca al ver que Nacional rechazó su primera oferta por Marino Hinestroza

Nacional rechazó la primera oferta de Boca por Marino Hinestroza. (Foto: archivo particular y Getty Images)

Sierra informó que Nacional no solo rechazó la primera oferta que Boca Juniors hizo por Marino Hinestroza, también reveló la cifra inicial que estarían pidiendo por el extremo colombiano. ¿Cuál fue la reacción del equipo argentino? “Sé que Boca Juniors va a mejorar la oferta, esta para la hinchada de Boca es una oferta muy baja. Increíble que hagan una oferta tan baja, pero es el proceso de negociación y eso se entiende”, informó Felipe Sierra.

Este sería el dinero que recibiría Atlético Nacional por Marino Hinestroza

Sea cual sea la cifra por la que Atlético Nacional termine vendiendo a Marino Hinestroza, el equipo ‘Verdolaga’ recibirá la mitad de la transferencia. ¿El motivo? El equipo Columbus Crew, de la MLS, tiene el 50 por ciento de los derechos deportivos del extremo derecho. Esto quiere decir que si Nacional lo llega a vender por $6 millones de dólares, recibiría US$3 millones y los otros tres serían para el equipo norteamericano.

