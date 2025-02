El duelo de ida entre Alianza Lima y Boca Juniors por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, ha dejado algo más que el juego y el marcador 1 a 0 a favor de los Íntimos. Es que Néstor Gorosito ha vuelto a declarar en contra del Xeneize, y la polémica se ha generado.

En la conferencia de prensa post partido, Pipo declaró, “La hinchada no juega. Nunca mataron a ningún jugador ahí. No pasa nada, son 11 contra 11. Lo de la cancha de Boca es todo sanata, un mito“. De esta manera, el DT argentino ha minimizado al Xeneize, pero esta no ha sido la primera vez que lo hace.

Las veces que Néstor Gorosito minimizó a Boca Juniors

No hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar una declaración picante de Néstor Gorosito sobre Boca. Ya que el entrenador de Alianza Lima, en la previa al partido de ida del martes 18 de febrero, declaró, “Gago no juega, juegan los jugadores. Lo tengo claro desde que jugaba, no me gustaban los entrenadores que se creen que los jugadores son muñequitos que mueven de acá para allá”, en referencia al actual DT del Xeneize.

A su vez, también en la antesala a ese duelo, Pipo dijo, “Vamos a enfrentar a un equipo grande América, del mundo, con todo lo que eso significa. Pero desde 2007 que no sale campeón de la Libertadores. Los jugadores actuales no escribieron la historia del club”.

Además, cuando Boca quedó eliminado ante Vélez de la Copa Argentina 2024, Gorosito usó su cuenta de X y escribió, “El 02/06/19 fue más fácil, misma cancha“. Esto hace referencia a que en el Estadio Mario Kempes, donde se jugó el duelo de copa, en esa fecha si disputó la final entre el Tigre dirigido por Pipo ante el Xeneize por la Copa de la Superliga Argentina, en la que el Matador se impuso por 2 a 0.

El día que Gorosito burló a los hinchas de Boca en La Bombonera

Otro de los cruces más recordados entre Néstor Gorosito y Boca, se dio cuando Pipo era DT de Gimnasia de La Plata y ambos equipos se enfrentaron en La Bombonera. En el partido correspondiente a la fecha 19 de la Liga Profesional 2021, el entrenador fue expulsado, y cuando se retiraba hacia el vestuario, los hinchas del Xeneize le cantaron ”Vos sos de la B”, por su pasado en River Plate.

Ante esto, Gorosito no se quedó de brazos cruzados y reaccionó haciéndole una seña a la tribuna de Boca, con su mano derecha se tocó el pecho y comenzó a hacer círculos con su dedo índice. Esto fue en un claro geste de que él ha dado la vuelta olímpica en ese estadio, cuando se consagró con River en 1986.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de vuelta de Boca vs. Alianza Lima?

Alianza Lima visitará a Boca por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, el martes 25 de febrero, a partir de las 19:30 hs (Per) en La Bombonera.

