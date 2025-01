Perú se olvidó para siempre de Paolo Guerrero y ya encontró a su sucesor de 25 años

Perú siempre gozó con los goles de Paolo Guerrero. Marcando 40 a lo largo de su historia con la camiseta de la Selección Peruana, el atacante no solo se convirtió en el máximo goleador, sino que también dejó un legado épico. Ahora, anunciando que no piensa jugar más por la ‘Bicolor’, un joven delantero de 25 se postuló para sustituirlo.

Hay que recordar que Paolo Guerrero declaró que el duelo entre Perú vs. Argentina era el último que asumía con la Selección Peruana. De esta manera, el atacante de 41 años le puso punto final a su épica trayectoria con la ‘Bicolor’ y, en su reemplazo, un atacante de 25 años asumió el reto de sustituirlo.

Declarando para Liga 1 MAX, el atacante Luis Ramos habló sobre la posición que desea en la Selección Peruana: “Todos los jugadores estamos para asumir y eso siento hoy en día. Por ahí estamos escasos de delanteros, pero si me toca siento que voy a asumir y estoy con toda esa confianza de poder hacerlo”.

Siguiendo su declaración, también reveló que espera estar convocado a la Selección Peruana para los duelos de marzo ante Bolivia en Lima y Venezuela de visita: “Estoy trabajando al máximo y mi mentalidad está en eso. Por eso que también quiero salir del país, quiero seguir aprendiendo, quiero representar a mi país. Estoy enfocado en eso y ojalá que se pueda dar esa convocatoria”.

¿Quién será el reemplazo de Paolo Guerrero en la Selección Peruana?

Guerrero jugando para Perú vs. Chile. (Foto: CONMEBOL)

Cerrando toda su idea, Luis Ramos también tuvo palabras para Jorge Fossati, entrenador que lo convocó a la Selección Peruana: “Confiaba mucho en mí, en mi capacidad. Me quería llevar de a pocos, es lo que hablaba mucho conmigo, pero me daba la confianza necesaria para poder entrenar y por si me tocaba jugar. Eso fue lo que me marcó y en los primeros partidos fue lo que se dio”.

Publicidad

Publicidad

Ahora Luis Ramos está ansioso por empezar la nueva temporada de la Liga 1 de Perú. Defendiendo la camiseta de Cusco FC, el delantero espera marcar más de 11 goles, que fueron los tantos que anotó en el 2024. De igual forma, también espera tener más minutos con la Selección Peruana en este 2025, ya que en el 2024 solo acumuló 8 ante Uruguay y 33 ante Brasil.

ver también Alianza Lima vs. Liga de Quito: Se confirmó el canal que pasará el partido en Perú

ver también Paolo Guerrero sorprendió a todos y abandonó Alianza Lima en medio de la pretemporada

¿En qué puesto está Perú en las Eliminatorias?

Perú está en el puesto 10 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Ubicado en la última casilla de la tabla de posiciones, la selección lucha por llegar al séptimo puesto a falta de seis partidos. Su tarea ahora es ocupar el puesto que tiene Bolivia, selección que cuenta con 13 puntos, mientras que Perú solo tiene 7 unidades.

¿Por qué Paolo Guerrero renunció a la Selección Peruana?

Paolo Guerrero anunció su renuncia a la Selección Peruana tras el partido ante Argentina. Terminando así con una carrera de más de 20 años, el delantero logró anotar 40 goles en 124 partidos y además fue al Mundial Rusia 2018, se convirtió en subcampeón de la Copa América Brasil 2019 y es el máximo goleador de la ‘Bicolor’ en toda su historia.

Publicidad

Publicidad