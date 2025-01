Selección de Perú y su nuevo candidato para DT de formativas

La Selección de Perú ya no tendrá a ‘Chemo’ del Solar como entrenador ni director de formativas una vez que acabe el Sudamericano sub 20. Ante esto se conoce ya el primer candidato que maneja la FPF para reemplazar al ahora ex entrenador.

Andrés Lettera podría ser el nuevo coordinador de las formativas de Perú, esto al ser uno de los nombres acercados a la Bicolor según ATV Pe. El argentino hasta hace poco estaba encargado de las formativas de Racing de su país.

La Selección de Perú sabe que tiene muy complicada su clasificación a la siguiente Copa del Mundo, y le apunta a ir al torneo 2030 y 2034, para eso quieren enfocarse en una formación de juveniles.

Nolberto Solano, otro ex jugador histórico de la Selección de Perú, también suenan para llegar a hacerse cargo del proceso de jugadores en las formativas apuntando jugadores para que se sumen a la mayor.

ver también ‘Chemo’ del Solar firma con su nuevo club tras dejar Selección de Perú

Andrés Lettera – Racing

ver también VIDEO | Casi lo parte: La durísima patada de William Riveros a Messi

Otros nombres que suenan para la Selección de Perú

Los otros nombres que suenan para la Selección de Perú son José Pekerman, Marcelo Gallardo, Tite y Gabriel Milito.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Perú?

Perú vuelve a jugar en marzo por las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias. Enfrentando a Bolivia en Lima y Venezuela de visita, los cotejos todavía no tienen fechas definidas, pero se entiende que sucederán en la última semana del mes.