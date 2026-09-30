Jorge Jesús deja claro mensaje sobre Cristiano Ronaldo: "Ningún jugador va..."

Jorge Jesús rompió el silencio sobre Cristiano Ronaldo y habló del tema, dejando un claro mensaje para el astro de la Selección.

La Selección de Portugal atraviesa una inesperada polémica alrededor de Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración antes del partido de Nations League ante Dinamarca. Todo ocurrió después de las declaraciones de Jorge Jesús sobre la situación del capitán portugués.

El entrenador explicó que él mismo le comunicó a Cristiano que no sería titular ante Noruega ni Dinamarca, aunque dejó abierta la posibilidad de utilizarlo si el equipo lo necesitaba durante el partido. “Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no”, señaló Jorge Jesús.

La situación generó tensión después de que Cristiano dejara la concentración portuguesa y viajara rumbo a Madrid. El delantero también publicó un comunicado en el que aseguró que, “a su debido tiempo”, contará las razones que lo llevaron a abandonar al equipo.

Jorge Jesús, quien además dirigió a Cristiano en Al Nassr, sostuvo que no existe ningún problema personal con el delantero y defendió su autoridad como seleccionador. El técnico insistió en que ningún futbolista puede modificar sus decisiones sobre el terreno de juego.

Por ahora, Cristiano Ronaldo se perderá los compromisos restantes de este parón de la UEFA Nations League, mientras Portugal intenta dejar atrás una polémica que tomó fuerza en cuestión de horas. El futuro inmediato del capitán con la selección queda ahora rodeado de interrogantes.

La polémica frase de Jorge Jesús a Cristiano Ronaldo

“Ningún jugador va a cambiar mis ideas, ni él ni nadie más en el fútbol, ni siquiera ningún presidente”. Con esa contundente frase, el entrenador portugués Jorge Jesus fijó su postura de autoridad.

Publicidad

Jorge Jesús debutó en esta fecha FIFA como DT de Portugal. Foto: Getty.

En resumen