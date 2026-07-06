Predicción Mundial 2026: el resultado exacto de Portugal vs España, según la IA

La IA revela el resultado exacto del partido que jugará la Selección de Portugal contra la Selección de España.

Portugal y España definen a un nuevo clasificado a los 8vos del Mundial 2026 en lo que viene prometiendo ser la llave más atractiva de esta fase en la Copa del Mundo. Se miden los dos últimos finalistas de lo que fue la Nations League en la temporada 2025.

La Selección de España llega como el gran candidato a ganar este Mundial, pero al frente tiene a un Portugal que ha venido creciendo en su nivel en la Copa del Mundo. Desde Bolavip le preguntamos el resultado exacto a la IA de Gemini y esta fue su respuesta: “Portugal 0- España 1”.

Justificación de la predicción

Esta fue la justificación de la Inteligencia Artificial para dicha predicción:

“La muralla de La Roja: España llega con un rendimiento impecable en la parcela defensiva, habiendo mantenido su portería en cero en sus partidos previos del torneo (incluido el sólido 3-0 contra Austria).

El desgaste luso: Portugal viene de sufrir al límite contra Croacia, logrando el pase con un gol agónico de Gonçalo Ramos en el 94′. Aunque el orgullo competitivo de Cristiano Ronaldo y compañía es indiscutible, colectivamente han dejado más dudas en la circulación y el repliegue.

El factor Oyarzabal y Yamal: La inspiración ofensiva de Mikel Oyarzabal y el desequilibrio de Lamine Yamal le dan a España esa pequeña ventaja para romper un partido que se prevé sumamente táctico, cerrado y dominado por el control del mediocampo español”, advirtió la IA

¿A qué hora juegan Portugal vs España por los 8vos del Mundial 2026?

Estos son los horarios en diferentes partes del mundo para ver el partido de Portugal vs España:

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

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En síntesis: