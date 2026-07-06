Si Portugal gana, contra quién, cuándo y dónde jugará los 4tos de final del Mundial 2026

Si Portugal se mete a los 4tos del Mundial 2026 este sería su rival y el estadio donde deberá jugar.

La Selección de Portugal va por el gran batacazo en esta Copa del Mundo y es eliminar a España en los 8vos de final para clasificar a los 4tos de final. El equipo de Cristiano Ronaldo viene creciendo en su nivel y ahora mismo se ve como un duro rival para ‘La Roja’.

Por otro lado, ambos equipos se vuelven a ver las caras después de lo que fue la final de la Nations League. En ese encuentro, la Selección de Portugal salió campeona en los penales ante una España que llegaba de ganar la Eurocopa en 2024.

Contra quién jugará Portugal en los cuartos de final del Mundial 2026 si vence a España

Si la Selección de Portugal vence a España y se mete a los cuartos de final del Mundial 2026, el equipo de Cristiano Ronaldo jugará contra el ganador de la llave de Estados Unidos y Bélgica. Ese encuentro se jugaría el próximo viernes, 10 de julio de 2026 en Los Ángeles.

Portugal se puede meter a los 4tos del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

En caso de llegar a los cuartos de final, la Selección de Portugal igualará lo que hizo en 2022 donde también llegó a este lugar, pero en ese momento cayó ante la revelación Marruecos. El equipo de Roberto Martínez viene también de ser eliminado en esa instancia en la Eurocopa.

¿A qué hora juegan Portugal vs España por los 8vos del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

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