Esto dice el Código Penal español sobre si Jesús Owono puede ir a la cárcel por la muerte de Jesús de Miguel

Claridad jurídica absoluta. Descubre lo que estipula el Código Penal español sobre la situación de Jesús Owono tras el trágico choque con Jesús de Miguel.

El mundo del fútbol está conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel, y luego de que el golpe que le dio Jesús Owono llegara a millones de reproducciones, la gran pregunta fue: ¿El arquero del FC Andorra puede ir a la cárcel tras lo sucedido?

El Código penal de España es claro al respecto… De Miguel se iba en soledad rumbo al arco del FC Andorra cuando de un momento a otro apareció Owono en la mitad de la cancha y le dio un fuerte golpe en el pecho al delantero del CD Tenerife. De inmediato, todos en el estadio Heliodoro Rodríguez López se dieron cuenta de que algo grave había pasado.

Jesús De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena cancha, fue atendido de urgencia y tras ser trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se confirmó la trágica noticia: “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda“.

Ya se abrió una investigación judicial por lo sucedido entre Jesús Owono y Jesús de Miguel

El golpe de Owono a De Miguel. (Foto: X)

Luego de conocerse el fallecimiento de De Miguel, se reveló que la Policía Nacional de España abrió las respectivas diligencias judiciales por “homicidio imprudente”. Esto es un procedimiento estándar y obligatorio en territorio español ante cualquier muerte que no sea por causas naturales. Ahora, la gran pregunta era: ¿Owono puede ir a la cárcel?

¿Owono puede ir a la cárcel por la muerte de Jesús de Miguel? Esto dice la ley en España

Aunque José Luis Sánchez-Jáuregui, fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, señaló que es “muy difícil” que se abra un proceso penal en contra de Jesús Owono por la muerte de Jesús de Miguel, si un juez determina que el arquero del FC Andorra tuvo una negligencia extrema y temeraria, podría ser condenado de 1 a 4 años de prisión, según el artículo 142.1 del Código Penal de España. En el caso de que el golpe de Owono al delantero del CD Tenerife sea considerado una imprudencia menos grave, el artículo 142.2 establece que la pena sería una multa de 3 a 18 meses.

Publicidad

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Encuesta¿En qué posición jugaba Jesús de Miguel? ¿En qué posición jugaba Jesús de Miguel? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave