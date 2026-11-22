Barcelona y Villarreal se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Camp Nou, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Barcelona recibe a Villarreal este domingo 22 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. El líder no da respiro y llega a esta fecha con la mejor racha del torneo, mientras el Villarreal intenta sacarse de encima la goleada que le costó en la semana pasada.

Es una chance para el Barcelona de estirar la ventaja en la cima antes de que termine el mes, y para el Villarreal de demostrar que la caída ante el PSG fue un hecho aislado.

La actualidad de ambos equipos

El Barcelona llega como líder indiscutido, con 33 puntos en 12 fechas y una racha de triunfos que incluye el reciente 2-1 ante el Atlético de visitante. Antes había goleado 6-1 a domicilio al Alavés y también se impuso ante el Villa, así que el equipo de Hansi Flick llega a este partido sin sobresaltos y con la confianza de quien no pierde hace rato.

El Villarreal, noveno con 15 unidades, tuvo una semana de contrastes. Después de un golpe durísimo, el 0-6 en casa frente al Paris Saint-Germain, reaccionó con un 2-0 ante Getafe que le devolvió algo de aire. Antes había perdido también contra Espanyol, así que el equipo necesita sostener esa única victoria reciente para no quedar demasiado lejos de la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Barcelona y Villarreal

El historial entre ambos es claramente favorable al Barcelona: de 55 enfrentamientos, ganó 35, el Villarreal se quedó con 11 y hubo 9 empates. La diferencia de gol también lo refleja, con 125 tantos a favor del conjunto culé contra 71 del Villarreal.

En los cruces más recientes hubo de todo. El Barcelona goleó 4-1 en el Camp Nou en febrero pasado y también se impuso 2-0 como visitante a fin de 2025, pero el Villarreal logró dar vuelta un partido en mayo pasado, ganando 3-2 como visitante, y repitió la hazaña meses antes con un 5-3 también afuera. La paridad de los últimos años contrasta con la hegemonía histórica.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/02/2026 Barcelona vs. Villarreal 4-1 Primera División 21/12/2025 Villarreal vs. Barcelona 0-2 Primera División 18/05/2025 Barcelona vs. Villarreal 2-3 Primera División 22/09/2024 Villarreal vs. Barcelona 1-5 Primera División 27/01/2024 Barcelona vs. Villarreal 3-5 Primera División 27/08/2023 Villarreal vs. Barcelona 3-4 Primera División 12/02/2023 Villarreal vs. Barcelona 0-1 Primera División 20/10/2022 Barcelona vs. Villarreal 3-0 Primera División 22/05/2022 Barcelona vs. Villarreal 0-2 Primera División 27/11/2021 Villarreal vs. Barcelona 1-3 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (PT): 05:00 hs

05:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Racing de Santander vs. Real Sociedad Domingo 22 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Osasuna vs. Málaga Domingo 22 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Getafe vs. Atlético de Madrid Domingo 22 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Levante vs. Elche Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Barcelona y Villarreal se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Barcelona suma 33 puntos tras vencer a Atlético, Villa y Alavés.

suma 33 puntos tras vencer a Atlético, Villa y Alavés. Villarreal suma 15 puntos en el torneo.