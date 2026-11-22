Barcelona recibe a Villarreal este domingo 22 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. El líder no da respiro y llega a esta fecha con la mejor racha del torneo, mientras el Villarreal intenta sacarse de encima la goleada que le costó en la semana pasada.
Es una chance para el Barcelona de estirar la ventaja en la cima antes de que termine el mes, y para el Villarreal de demostrar que la caída ante el PSG fue un hecho aislado.
La actualidad de ambos equipos
El Barcelona llega como líder indiscutido, con 33 puntos en 12 fechas y una racha de triunfos que incluye el reciente 2-1 ante el Atlético de visitante. Antes había goleado 6-1 a domicilio al Alavés y también se impuso ante el Villa, así que el equipo de Hansi Flick llega a este partido sin sobresaltos y con la confianza de quien no pierde hace rato.
El Villarreal, noveno con 15 unidades, tuvo una semana de contrastes. Después de un golpe durísimo, el 0-6 en casa frente al Paris Saint-Germain, reaccionó con un 2-0 ante Getafe que le devolvió algo de aire. Antes había perdido también contra Espanyol, así que el equipo necesita sostener esa única victoria reciente para no quedar demasiado lejos de la pelea por los puestos de arriba.
El historial entre Barcelona y Villarreal
El historial entre ambos es claramente favorable al Barcelona: de 55 enfrentamientos, ganó 35, el Villarreal se quedó con 11 y hubo 9 empates. La diferencia de gol también lo refleja, con 125 tantos a favor del conjunto culé contra 71 del Villarreal.
En los cruces más recientes hubo de todo. El Barcelona goleó 4-1 en el Camp Nou en febrero pasado y también se impuso 2-0 como visitante a fin de 2025, pero el Villarreal logró dar vuelta un partido en mayo pasado, ganando 3-2 como visitante, y repitió la hazaña meses antes con un 5-3 también afuera. La paridad de los últimos años contrasta con la hegemonía histórica.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/02/2026
|Barcelona vs. Villarreal
|4-1
|Primera División
|21/12/2025
|Villarreal vs. Barcelona
|0-2
|Primera División
|18/05/2025
|Barcelona vs. Villarreal
|2-3
|Primera División
|22/09/2024
|Villarreal vs. Barcelona
|1-5
|Primera División
|27/01/2024
|Barcelona vs. Villarreal
|3-5
|Primera División
|27/08/2023
|Villarreal vs. Barcelona
|3-4
|Primera División
|12/02/2023
|Villarreal vs. Barcelona
|0-1
|Primera División
|20/10/2022
|Barcelona vs. Villarreal
|3-0
|Primera División
|22/05/2022
|Barcelona vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|27/11/2021
|Villarreal vs. Barcelona
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|Domingo 22 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Osasuna vs. Málaga
|Domingo 22 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|Domingo 22 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Levante vs. Elche
|Lunes 23 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Barcelona y Villarreal se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Barcelona suma 33 puntos tras vencer a Atlético, Villa y Alavés.
- Villarreal suma 15 puntos en el torneo.