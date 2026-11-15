Revelan primeras tensiones entre Mbappé y Zidane en la Selección de Francia

Kylian Mbappé y Zinedine Zidane ya habrían tenido sus primeros desencuentros en la Selección de Francia. El nuevo entrenador tomó decisiones que no habrían gustado al capitán de los Bleus y ya fueron noticia en Francia.
Según L’Équipe, la relación entre ambos atraviesa una etapa de adaptación tras la llegada de Zidane. El diario francés señaló que el primer contacto no habría sido del todo fluido por un cambio de puesto sumado a una negativa a un pedido.
Uno de los puntos de tensión fue la posición de Mbappé, quien pasó a jugar por izquierda, mientras Ousmane Dembélé ocupó el centro del ataque. La decisión habría sido interpretada como un cambio de jerarquía.
Además, Mbappé habría querido regresar antes a Madrid para administrar sus cargas físicas, pero Zidane se negó: si no está lesionado, debe quedarse y jugar. En el Madrid es titular todos los partidos disponibles.
El delantero no habría recibido bien la decisión, al entender que su estatus ya no le garantiza privilegios. Esto podría profundizar las diferencias con Zidane, en medio de otras fricciones dentro del vestuario francés con otros compañeros.
Zinedine Zidane habló directo sobre las supuestas discusiones con Mbappé
A Zidane le preguntaron sobre Mbappé y contestó esto: “Sé que mucha gente ha pasado el mensaje de que no tengo buena relación con Mbappé. No voy a entrar en un debate al respecto. Tengo una relación entrenador-jugador con él. No hay ningún problema”.
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Zinedine Zidane debutó con la Selección de Francia en octubre 2026. Foto: Getty.